〈美股盤後〉關稅緊張降溫帶動反彈 道瓊漲千點結束四連跌

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2025-04-23 05:13

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美國股市周二 (22 日) 反彈，隨著一連串企業財報出爐，加上美中貿易緊張情勢有降溫跡象，吸引場邊觀望的投資人進場。

美股三大指數全面上漲逾 2%，投資人對美國總統川普加強批評聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論不以為意，鮑爾仍被普遍視為市場穩定力量。

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當被問及川普攻擊鮑爾時，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，Fed 的獨立性是實現更好經濟結果的「基石」。

受到白宮多方關稅爭議打擊數周後，標普 500 指數目前較 2 月 19 日的歷史收盤高點仍低約 14.4%。

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，與北京的貿易談判「可能會很漫長」，但他相信美中之間的貿易緊張局勢將會逐步降溫。

這些不確定性也促使國際貨幣基金 (IMF) 下修美國 2025 年經濟成長預測至 1.8%，主要因美國關稅攀升至百年高點所致。

第一季財報季進入高峰期。根據 LSEG，目前標普指數中已有 82 家公司公布財報，其中 73% 表現優於預期。

LSEG 分析師現在預估，標普整體第一季盈餘將年增 8.1%，低於季初預估的 12.2%。

標普 500 指數 11 個主要類股全部收漲。

美股周二 (22 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 1,016.57 點，或 2.66%，收 39,186.98 點。

那斯達克指數上漲 429.52 點，或 2.71%，收 16,300.42 點。

S&P 500 指數上漲 129.56 點，或 2.51%，收 5,287.76 點。

費城半導體指數上漲 80.13 點，或 2.14%，收 3,832.05 點。

NYSE FANG + 指數上漲 298.76 點，或 2.75%，收 11,145.90 點。

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王全收高。Meta (META-US) 上漲 3.22%；蘋果 (AAPL-US) 躍升 3.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.57%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.14%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 3.50%。

台股 ADR 全收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.39%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.87%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.19%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.96%。

華爾街分析

Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，「雲霄飛車仍在繼續，」「由於貝森特的發言，美中之間的敵意似乎有些緩和，這有助推升市場。」

Detrick 補充稱，「華府明白關稅的不確定性正在傷害市場，也許未來我們能看到一些貿易方面的正面消息。」

Argent Capital Management 投資組合經理 Jed Ellerbroek 表示，「貝森特顯然是有意釋出訊號：我們知道這正在傷害市場，我們正急於解決它。」「市場會將此解讀為利多消息，進而推升股價，並重新評估這場貿易戰最終落幕的時間。」

Ellerbroek 補充道，「充滿不確定性，卻缺乏明確答案，對投資人而言，這樣的環境實在令人沮喪。我唯一可以確認的是，我們陷在這種僵局愈久，對經濟的傷害就愈大。」

美銀財富管理資本市場研究主管 Bill Merz 表示，「目前的財報顯示基本面仍良好，這不令人意外。」他補充稱，投資人正解析企業財測，以了解公司計劃如何因應關稅政策。