〈財報〉洛克希德馬丁Q1獲利亮眼 全年展望不變

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-22 22:10

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美國國防工業巨擘洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 周二 (22 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第一季 (截至 3/30) 財報，營收與獲利雙雙優於市場預期並重申全年營運展望，激勵股價在盤前交易一度上漲逾 3%。

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根據財報，洛克希德馬丁第一季淨利達 17.1 億美元，每股獲利為 7.28 美元，高於去年同期的 6.39 美元，也大幅優於 FactSet 調查分析師預估的 6.34 美元。

營收方面，第一季總營收報 179.6 億美元，年增 4.5%，同樣優於市場預期的 177.8 億美元。四大業務部門中，有三個部門實現年增，包括航太 (F-35 戰機業務)、飛彈與火控、旋翼與任務系統等；唯獨太空部門小幅下滑 2%，至 32.1 億美元。

公司也維持 2025 會計年度的全年財測不變，預估全年營收介於 737.5 億至 747.5 億美元，每股獲利預期為 27 至 27.3 美元，顯示其對整體業務穩定性具信心。

執行長泰克萊特 (Jim Taiclet) 表示，公司在地緣政治與技術快速變動的情勢下，仍能交出穩健成績，強化對達成全年目標的信心。

受惠於俄烏戰爭、中東衝突等地緣風險升溫，以及美國國防預算持續提高，洛克希德近期產品需求強勁，特別是在飛彈系統與 F-35 戰機等核心項目上。其 F-35 業務雖受升級延宕影響，但整體銷售仍年增 3.1%。

儘管全球政經環境不確定性升高，部分專家認為，川普政府對國防產業出口管制鬆綁的方向，將可能為包括洛克希德在內的軍工業者帶來進一步利多。