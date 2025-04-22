路透：俄羅斯啟動「中國通道」支付機制 躲避制裁穩定中俄貿易結算

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-22 22:40

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路透周二 (22 日) 援引多位銀行業人士消息報導，為降低西方監管機構的審查風險與避免次級制裁，俄羅斯主要銀行已悄然建立一套名為「中國通道」(China Track)的支付結算系統，專門用於與中國之間的貿易資金流通，進一步加強中俄雙邊貿易的金融基礎。

該系統為一種「淨額結算機制」，由受制裁的俄羅斯大型銀行設立，透過分散的代理人網絡於俄方認定的友好國家運作，規避 SWIFT 系統與西方銀行帳戶。消息人士表示，目前該系統運作穩定，尚未出現資金被凍結或回退的情況。

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中俄貿易規模創新高 系統助解決付款困難

儘管近年面臨西方金融制裁，中俄貿易仍在 2024 年創下 2,450 億美元新高。不過，由於中國銀行對俄業務愈加謹慎，過去部分付款手續費一度高達 12%。該問題甚至成為俄中元首於 2024 年 5 月會面期間的主要議題之一。

俄羅斯企業界代表、俄工商聯主席 Alexander Shokhin 表示，中國在當前與美國貿易戰背景下，對次級制裁的擔憂可能將有所減輕，雙邊貿易合作有望擴大。

金流繞道西方視線 透過友好國設清算通路

新系統運作方式為各家銀行設立多個付款代理人，專責進出口業務，並集中進行每周一次的資金清算。目前使用者多為大型企業，且僅限 11 個中國省份內註冊的合作夥伴。交易費用為進口約 1%、出口約 0.5%，大幅低於過去的平均水準。

消息指出，這些交易皆以官方匯率計算，不加額外價差，並提供保險與擔保機制以防付款代理或買方違約。

擴大使用中 俄中去美元化更進一步

目前中國仍是俄羅斯重要的經濟後盾，尤其在能源與消費品進出口方面持續發揮關鍵角色。然而過去由於次級制裁風險，一度使中國企業停止與俄商交易。這套「中國通道」機制的設立，正是為了解決這一障礙。

一名參與該系統營運的銀行人士表示：「所有付款現已百分百順利結清，過去一年沒有一次退件，通常兩日內即可完成轉帳。」他也補充，現階段每周僅有一次清算時段，未來預計擴增為每周兩次，甚至更多，以因應強勁需求。