〈美股盤後〉川普痛批鮑爾遲不降息 道瓊收黑超520點

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-18 05:17

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關稅不確定性持續，美股主指週四 (17 日) 多收黑。道瓊指數走跌 527 點，標準普爾 500 指數微漲約 0.2%，那斯達克指數下跌 0.1%，費半指數下滑 0.64%。

川普週四宣布美日兩國談判取得重大進展，日本是第一個與美國直接談判的主要貿易夥伴，並且可以被視為許多國家尋求在美國關稅方面獲得更好條件的試驗案例。

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歐盟委員會主席馮德萊恩表示，她希望給談判一個機會，而《彭博》週三報導，中國願意與川普展開貿易談判，但要求白宮給予更多尊重。

歐洲央行週四稍早宣布降息一碼，川普再次批評聯準會主席鮑爾。川普推文大罵，美國早該降息，鮑爾總是「遲到且犯錯」，早該開除他。

鮑爾週三表示，聯準會不傾向於在不久的將來降息，理由是新關稅帶來了通膨壓力和經濟不確定性，這番談話導致市場對「停滯性通膨」疑慮大增。鮑爾任期將持續到 2026 年 5 月，其理事任期預計將持續到 2028 年 2 月。

週四公布數據顯示，美國上週初領失業救濟人數降至 21.5 萬人，創逾兩個月最低，顯示 4 月勞動市場狀況維持穩定。

美國 3 月新屋動工減少 11.4%，以年率為 132.4 萬戶，創 4 個月低點，顯示關稅與通膨雙重壓力下，美國住宅建築活動急遽放緩。

美股週四 (17 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 527.16 點，或 1.33%，收 39,142.23 點。

那斯達克指數下跌 20.71 點，或 0.13%，收 16,286.45 點。

S&P 500 指數上漲 7 點，或 0.13%，收 5,282.7 點。

費城半導體指數下跌 24.70 點，或 0.64%，收 3,832.47 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 112.59 點，或 1.00%，收 11,111.48 點。

標普 11 大板塊中，能源是表現最好板塊。WTI 上漲超過 5%，創下今年最大單週漲幅，美國準備將伊朗能源出口降至零。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王跌跌不休。Meta (META-US) 跌 0.17%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.38%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.99%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.05%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.58%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.58%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.23%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 小漲 0.05% 至每股 151.74 美元，換算價 987.07 元，折溢價率 16.54%。

台積電 2025 年第一季合併營收約 8,392.5 億元，稅後淨利為 3,615.6 億元，毛利率為 58.8%，預估今年第二季營收將介於 284 至 292 億美元，季增近約 13%，毛利率預估介於 57 至 59%。

分析師認為台積電財測樂觀是積極訊號，但警告，無法預測關稅和貿易戰將如何影響科技產業。

輝達 (NVDA-US) 週四一度跌 4.2%，低見 100.05 美元，收盤下滑 2.93% 至每股 101.42 美元。輝達的 H20 晶片遭限制向中國出口之際，輝達執行長黃仁勳 17 日突現身北京訪問，黃仁勳強調「中國是非常重要市場」。

聯合健康 (UNH-US) 財報暴雷，該集團首季收入與純利低於市場預期，並下調了 2025 財年的獲利預測，該股週四狂瀉超 22% 報每股 454.11 美元。

福特汽車警告下月起加價，除非川普兌現汽車關稅臨時豁免措施，福特汽車 (F-US) 收紅 2.45% 至每股 9.63 美元。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.5 萬，預期 22.5 萬，前值 22.4 萬

美國上週續領失業金人數報 185.5 萬，預期 187 萬，前值 184.4 萬

美國 3 月新屋開工年化月增率報 - 11.4%，預期 - 6.1%，前值 9.8%

美國 3 月新屋開工年化總數報 132.4 萬，預期 142 萬，前值 149.4 萬

美國 3 月營建許可月增率初值報 1.6%，預期 - 0.6%，前值 - 1.0%

美國 3 月營建許可年化總數初值報 148.2 萬，預期 145 萬，前值 145.9 萬

華爾街分析

Northlight 資產管理公司投資長 Chris Zaccarelli 表示：「鮑爾顯然觸動了投資人神經，他們現在擔心經濟衰退和停滯性通膨的可能性更大。」

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 研判：「隨著關稅影響到消費者價格，聯準會獨立性將成為未來幾天的癥結所在。」

瑞士寶盛股票策略研究主管 Mathieu Racheter：「美國與日本初步談判進展帶來的樂觀情緒是美股轉漲的主因之一，不過考慮到週三大跌，不能對價格波動解讀太多，目前市場整體趨勢仍偏下行。」

鉅亨溫馨提醒： 4 月 18 日因耶穌受難日，美股、美債休市一天。