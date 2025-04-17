美股遭遇兩大災難因子：興風作浪的川普、無動於衷的鮑爾

鉅亨網新聞中心 2025-04-17 21:10

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華爾街交易員近來感到錢特別難賺，一邊需緊盯各種行動「興風作浪」的川普，另一邊有一個對市場動盪無甕於中的鮑爾。

這兩個組合對金融市場帶來的影響，可以體現在 16 日的美股表現。

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週三開盤伊始，科技股即跳空低開，川普最新的晶片出口限制對輝達和 AMD 等形成了暴擊，到了台北時間週四凌晨 1 點半，鮑爾的鷹派講話又令整個市場雪上加霜，他親口否認了「聯準會看跌期權」。

美股三大指數收盤全數盡墨，其中那斯達克指數盤中最大跌幅一度達 4.5%，直到收盤前最後 30 分鐘，買盤才有所回歸。大型科技股也受到重擊，輝達下殺近 7%，Meta、Google 母公司 Alphabet 和特斯拉等也都普跌；「恐慌指數」VIX 則重新飆升至了 30 以上。

川普發動關稅戰的連鎖反應，正在同時在越來越多的行業中顯現，而在此之前，美國股市已被其反覆無常的關稅政策擾亂了數週。

輝達等與全球供應鏈高度相關的指標企業，紛紛警告其底線受到衝擊後，科技股昨夜受到的打擊尤為嚴重。而就連航空公司們也開始表示，他們正在為不確定的夏季旅遊旺季做準備。

奢侈品巨頭 LVMH 旗下珠寶品牌寶格麗 (Bulgari) 執行長 Jean-Christophe Babin 表示，對於美國的關稅政策，不確定性越來越多，「昨天也許是真的，今天便不再是真的，至於明天會是什麼，誰也不知道。」

同時，聯準會眼下所處的「觀望模式」，也令投資人很難在央行貨幣政策層面獲得慰藉。

聯準會主席鮑威爾週三表示，聯準會將等待更多有關經濟走向的數據後再調整利率。他同時也警告，川普的關稅政策可能會使通膨和就業進一步偏離聯邦儲備銀行的目標。

這是自川普宣布暫緩關稅政策以來，鮑威爾首次發表演說。。他指出，最近幾週的市場波動，是川普政府貿易政策劇烈轉變所造成合理結果，而非需要聯準會反應的壓力跡象。

而當被問及是否存在「聯準會看跌選擇權」時，鮑爾也否認了這項說法。他解釋道：「市場正面臨高度不確定性，這意味著波動性會上升。但話雖如此，市場運作有序，表現得基本上符合預期。」

這無疑意味著聯準會眼下依然不急於降息。整體而言，鮑爾顯然仍把控制通膨擺在了更優先的位置。在鮑爾發表演說之後，美股也明顯擴大了日內的跌幅。