Fed威廉斯：暫無調整利率必要 聚焦關稅通膨風險

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 22:10

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美國紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (17 日) 表示，目前貨幣政策設定良好，暫無迫切需要調整聯邦基金利率，即使川普政府加徵關稅恐推升物價、抑制經濟成長與提高失業率。

威廉斯在接受《福斯財經網》(Fox Business)訪問時表示：「我認為目前的貨幣政策處於適當位置，短期內不需做出改變。」他指出，儘管經濟充滿不確定性，但在當前情況下，聯準會 (Fed) 可以觀望，等待更多經濟數據出爐後再行因應。

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威廉斯預估，由於貿易與移民政策的不確定性，經濟成長率今年可能放緩至 1% 以下，失業率也可能從目前的 4.2% 升至 4.5% 至 5% 區間。他強調，這並非經濟衰退，而是較過去幾年溫和的成長。

威廉斯表示：「我們需要確保這些一次性的價格上漲不會轉變成持續性通膨。」他強調，Fed 的目標仍是將通膨穩定控制在 2%，並確保市場的通膨預期不出現失控。

這番談話延續 Fed 主席鮑爾日前的立場。鮑爾同樣警告，川普關稅政策可能在短期內推升物價，並強調 Fed 目前將持續觀察經濟表現，暫不調整利率。此說法卻引來川普猛烈抨擊，指責鮑爾動作太慢，並暗示應該撤換其職位。

儘管川普對鮑爾不滿情緒升高，市場普遍認為其無法合法將 Fed 主席解職，若真發生將對金融市場信心造成重大打擊。鮑爾的任期預計至 2026 年 5 月結束。