Fed威廉斯：暫無調整利率必要 聚焦關稅通膨風險
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-17 22:10
美國紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 周四 (17 日) 表示，目前貨幣政策設定良好，暫無迫切需要調整聯邦基金利率，即使川普政府加徵關稅恐推升物價、抑制經濟成長與提高失業率。
威廉斯在接受《福斯財經網》(Fox Business)訪問時表示：「我認為目前的貨幣政策處於適當位置，短期內不需做出改變。」他指出，儘管經濟充滿不確定性，但在當前情況下，聯準會 (Fed) 可以觀望，等待更多經濟數據出爐後再行因應。
威廉斯預估，由於貿易與移民政策的不確定性，經濟成長率今年可能放緩至 1% 以下，失業率也可能從目前的 4.2% 升至 4.5% 至 5% 區間。他強調，這並非經濟衰退，而是較過去幾年溫和的成長。
威廉斯表示：「我們需要確保這些一次性的價格上漲不會轉變成持續性通膨。」他強調，Fed 的目標仍是將通膨穩定控制在 2%，並確保市場的通膨預期不出現失控。
這番談話延續 Fed 主席鮑爾日前的立場。鮑爾同樣警告，川普關稅政策可能在短期內推升物價，並強調 Fed 目前將持續觀察經濟表現，暫不調整利率。此說法卻引來川普猛烈抨擊，指責鮑爾動作太慢，並暗示應該撤換其職位。
儘管川普對鮑爾不滿情緒升高，市場普遍認為其無法合法將 Fed 主席解職，若真發生將對金融市場信心造成重大打擊。鮑爾的任期預計至 2026 年 5 月結束。
威廉斯表示，未來利率路徑將取決於經濟與通膨的實際變化以及市場對物價的預期。他補充：「當前最關鍵的任務，就是讓通膨預期維持穩定。」
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