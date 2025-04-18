關稅贏家！桑坦德銀行超越瑞銀 成歐洲市值最大銀行

鉅亨網新聞中心 2025-04-18 11:40

‌



受到川普關稅政策影響，西班牙桑坦德銀行（Banco Santander）超越瑞士銀行（UBS），成為歐洲市值最大的銀行。

根據 FactSet 的數據，在 4 月 2 日美國總統川普宣布對等關稅政策後，瑞銀的股價大幅下跌。截至週三收盤，瑞銀的市值為 79.5 瑞士法郎（972.3 億美元），桑坦德銀行的市值為 913 億歐元（1,037.8 億美元）。

‌



LSEG 數據顯示，近幾個月來，兩家銀行的股價出現了分化，瑞士銀行今年迄今下跌 17.2%，桑坦德銀行則上漲近 35%。

自從白宮實施保護主義貿易政策以來，這兩家銀行以及整個歐洲銀行業都受到了影響，因為受到關稅打擊的歐洲國家的成長前景不斷萎縮，美國經濟也可能出現衰退。

瑞士不是歐盟成員國，在關稅暫緩解除後，瑞士將面臨 31% 的高稅率，川普政府也威脅要對進口藥品徵收額外關稅。這可能對瑞士製藥業造成打擊，該行業在第四季度「強勁增長」，並在此期間對瑞士出口「做出了重大貢獻」。

此外，這兩大銀行在美國市場的鋪顯也截然不同。

桑坦德銀行是西班牙第五大汽車貸款機構，最近透過與電信巨頭威瑞森（Verizon）的合作正在擴張。然而，該公司 2024 年在美國本土的利潤僅佔其總利潤的 9% 左右。

而美國是瑞銀利潤豐厚的核心，全球財富管理部門的關鍵市場。瑞銀年報顯示，去年該行約一半的投資資產集中在美洲地區。

瑞士當局可能提出新的、更嚴格的資本要求，這一不確定性也為瑞銀的前景蒙上了陰影。在此之前，它在吸收了破產的國內同行瑞士信貸（Credit Suisse）之後進行了擴張，並從後者繼承了重要的美國業務。

瑞士法郎走強也可能影響瑞銀的獲利能力。瑞士法郎歷來是市場動盪期間的避險資產，自美國對瑞士法郎徵收最新關稅以來，瑞士法郎兌美元已升值約 8%。

甚至在關稅生效之前，瑞士的貿易團體就已經表示，瑞士貨幣的增值會損害出口。瑞士貨幣的升值可能會導致瑞士央行（Swiss National Bank）進一步防禦性地降息。瑞士央行在 3 月已將利率降至 0.25%。