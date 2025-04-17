路透：美國經濟衰退機率升至45% 關稅政策恐成主因

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-17 23:10

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路透周四 (17 日) 報導，根據 4 月 14 日至 17 日對經濟學家的最新調查，受川普政府新一輪關稅政策影響，美國經濟成長動能預料將在今年與明年顯著放緩，未來 12 個月發生經濟衰退的機率已飆升至 45%，創 2023 年 12 月以來新高。

儘管川普近期宣布暫停部分對等關稅為期 90 天，但與中國的貿易戰升溫已嚴重打擊企業信心，對整體經濟展望提振有限。所有 45 位受訪專家一致認為關稅政策對商業信心造成負面影響，近半數更形容影響「極為負面」。

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ING 首席國際經濟學家 James Knightley 指出：「目前市場情緒極度疲弱，反映家庭對支出謹慎。物價上漲、就業與財富表現不佳，是壓抑消費支出的關鍵組合，也大幅拉高經濟衰退風險。」他補充說，貿易政策缺乏明確方向，使企業更保守看待投資與擴張計畫。

此次調查結果顯示，今年美國經濟成長預期僅為 1.4%，遠低於上月預估的 2.2%。明年成長預測也自 2.0% 下修至 1.5%。這是自 2022 年 7 月以來，經濟學家對前景進行最大單月幅度的下修。

通膨預期全面上修 限制降息空間

調查亦顯示，市場對通膨的預期急速上升，從消費者物價指數 (CPI)、核心 CPI，到個人消費支出 (PCE) 物價指數與核心 PCE，均被預測在未來幾年將維持在聯準會 (Fed) 的 2% 目標之上，甚至直到 2027 年都難以回落。

相較上月，多數受訪者將今年 CPI 預測值上調近 60 個基點，為 2023 年 3 月以來最大單月變動。這也顯示通膨壓力高漲，可能限制 Fed 在年底前最多僅有兩次降息空間。

根據 101 位受訪者中 62 人的看法，Fed 在 7 月前料將維持聯邦基金利率於 4.25% 至 4.50% 區間；至於年底利率預測則分歧，但約三分之二認為會落在 3.75% 至 4.00% 或更高水準。

Vanguard 高級經濟學家 Kevin Khang 表示：「關稅普遍存在，導致通膨壓力極有可能持續升高，因此 Fed 更可能優先穩定物價，而非完全就業。」

就業市場仍具韌性 失業率溫和上升

儘管經濟成長預測遭大幅下修，就業市場的預測變化則相對溫和。調查預估，美國失業率今年平均為 4.4%，明年略升至 4.6%，相較目前的 4.2% 僅小幅上揚。

BNP Paribas 首席美國經濟學家 James Egelhof 指出，對關稅政策不確定性的擔憂，已對經濟造成實質傷害，未來仍可能拖累成長、推高通膨，並放大潛在金融風險。