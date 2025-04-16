加拿大央行暫停降息 兩大情境預測貿易戰衝擊

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-16 22:05

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加拿大央行 (BoC) 周三 (16 日) 宣布將基準利率維持在 2.75%，結束自去年 6 月以來連續七次的降息循環。面對美國總統川普掀起的新一輪關稅行動，加拿大央行罕見的取消季度經濟預測，轉而發布兩套情境模擬，以反映全球貿易緊張局勢對加拿大經濟可能造成的不同影響。

央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示：「美國的貿易政策充滿不確定性，加拿大的經濟與通膨走勢將深受其影響。在這樣的情況下，傳統的點狀經濟預測對政策制定幾乎無指引作用。」

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在這樣的背景下，加拿大央行將繼續觀察美國關稅政策對加拿大經濟和通膨的影響，並保持靈活性以應對未來的變數。

利率政策按兵不動 市場反應溫和

央行指出，在目前資訊仍有限的情況下，將採取更謹慎的貨幣政策立場，並強調若未來經濟數據明確指向某一方向，將準備果斷應對。

利率決策公布後，加幣兌美元升值 0.51%，報 1.3884，加拿大兩年期公債殖利率上升 0.9 個基點至 2.541%。利率掉期市場預估，加央在 6 月 6 日公布下一次決策時，仍有 54% 的機率維持利率不變。

兩大經濟情境：從成長停滯到深度衰退

在首次發布的雙情境中，加央針對美國關稅政策設想了兩種可能：

第一種情境 假設多數關稅最終透過談判取消，僅保留對鋼鋁產品的 25% 關稅、中國商品的 10% 關稅，以及加國和中國的報復性關稅。即使如此，貿易政策的不確定性仍將壓抑企業投資與家庭支出。預估 2023 年第二季 GDP 將陷入停滯，通膨因碳稅取消與經濟疲軟下滑至 1.5%，至 2027 年通膨才重返 2% 目標。

第二種情境 則設想全球陷入全面貿易戰，美國對汽車及零部件加徵 25% 關稅，並對加拿大與墨西哥商品徵收 12%。加拿大亦對價報復，涵蓋 1,150 億加元美國商品。此情境下，加拿大將進入為期一年的「顯著衰退」，GDP 連四季負成長，平均降幅約 1.2%。出口急劇下滑，失業上升、家庭與企業支出雙雙縮減。

更嚴峻的是，通膨在 2026 年中期可能升至 3.5%，受關稅與成本轉嫁效應影響，直至 2027 年才逐步回落。央行警告，若消費者與企業通膨預期失控，可能導致工資與定價行為發生連鎖反應，加劇物價壓力。

政策態度轉向應變模式

馬克林指出，央行將視經濟情勢發展調整政策工具，以維持通膨穩定並支撐成長。「我們採用雙情境預測，就是為了回應這種極端不確定性。未來政策將專注於靈活因應，不會過早做出前瞻性承諾。」

加拿大經濟在 2024 年底開始逐漸回穩，但美國單方面祭出一系列關稅措施，對企業投資與消費信心形成壓力。近期數據顯示，就業成長停滯、通膨仍高、經濟增速放緩，使央行更難掌握政策節奏。