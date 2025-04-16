白宮稱中國商品最高面臨245%關稅 中國外交部回應了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-16 15:42

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今天（16 日）中國外交部例行記者會上，有記者提問，美國白宮在官網的最新聲明顯示，由於中國採取報復性措施，中國商品最高面臨 245% 的關稅，中國外交部發言人林劍對此表示，具體稅率的數字，可以問問美方。

林劍說，中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起，中方採取必要反制措施，是為了維護自身正當權益和國際公平正義，完全合理合法。關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。

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美國白宮周二發布的最新聲明顯示，鑑於中方採取報復性措施，中國進口商品最高面臨 245% 的關稅 。

據《財通社》周三報導，由於貿易規則不斷變化，並非所有中國輸美商品都會被徵收天價關稅。進入美國市場的中國注射器和針頭相關關稅稅率，位居最高之列，高達 245%。中國輸美智慧手機面臨的關稅則是 20%。

美國財長貝森特周二表示，他仍然希望與北京達成重大貿易協議，但這需要一種與過去貿易和貨幣協議截然不同的模式。

美中關稅戰白熱化，中國政府上周五再度反擊，宣布周六起對原產於美國的進口商品加徵關稅稅率，由 84% 提高至 125%。