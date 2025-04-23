【Joe’s華爾街脈動】市場因美中貿易可能緩和而強勁反彈 財政部長言論帶來希望

Joe Lu 2025-04-23 07:02

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道瓊指數飆升逾 1,000 點 貝森特暗示貿易談判可能有前進之路

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 22 日 美東時間

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市場概況

週二市場呈現令人印象深刻的反彈，財政部長史考特 · 貝森特關於美中貿易緊張局勢可能緩和的言論激發了投資者重燃樂觀情緒。這種積極情緒代表了與週一嚴重拋售的戲劇性轉變，主要指數幾乎收復前一交易日所有跌幅，投資者重新評估貿易政策走向及其對全球經濟的潛在影響。

道瓊工業平均指數大漲 + 2.66%(+1,016.57 點) 收於 39,186.98 點，標普 500 指數上漲 + 2.51%(+129.56 點) 至 5,287.76 點。納斯達克綜合指數上漲 + 2.71%(+429.52 點) 收於 16,300.42 點，羅素 2000 指數上揚 + 2.59%，顯示小型公司充分參與了廣泛反彈。這次反彈結束了主要指數連續四天的跌勢，代表了自一月初以來最強勁的單日漲幅，反映出投資者在經歷數日加劇的不確定性後重新建立信心。

今日市場大漲主要由貝森特在摩根大通會議上對投資者表示「美中貿易緊張關係將會緩和」的言論所推動。財政部長將目前局勢描述為「雙向封鎖」，雙方都認為不可持續，暗示政府認識到長期貿易敵對狀態的經濟代價。雖然貝森特警告談判將是「艱難的」，可能需要相當長的時間才能產生有意義的結果，但他聲明政府並不尋求與中國經濟脫鉤，為政策方向提供了急需的明確性。市場強烈的正面反應表明，最近幾週貿易不確定性對投資者情緒有著顯著的影響，並暗示如果美中關係出現具體進展，可能會帶來更多漲勢。

摘要:

受財政部長關於可能與中國緩和關係的言論激勵，主要指數大幅回升，道瓊指數攀升 1,016.57 點 (+2.66%)

標普 500 指數所有十一個類股全面上揚，以金融類股 (+3.31%)、非必需消費品類股(+3.16%) 及資訊科技類股 (+2.46%) 領漲

中國市場強勁反彈，MSCI 中國指數上漲 + 3.06%，投資者期待貿易關係改善

財政部長貝森特表示「美中貿易緊張關係將會緩和」的言論成為推動市場廣泛反彈的催化劑

金融類股表現出色，當日絕對表現和相對大盤表現都顯著提升

廣泛市場指數

主要指數全面大幅上漲，市場大型、中型和小型類股表現一致。道瓊工業平均指數 + 2.66% 的漲幅標誌著 2025 年來最強勁的單日表現，所有 30 檔成分股全部收高。標普 500 指數 + 2.60% 的漲幅反映出跨類股和各市值股票的廣泛買盤，交易量比平均水平高出約 15%。

納斯達克綜合指數上漲 + 2.63%，展現出科技股特別強勁的復甦動能，這些股票在近期市場疲弱期間受到不成比例的影響。費城半導體指數上漲 + 2.17%，在經歷前幾個交易日的嚴重壓力後收復部分跌幅。羅素 2000 小型股指數攀升 + 2.59%，緊跟大型股表現，暗示投資者對整個市場各類股的經濟前景信心增強，而非僅尋求在大型公司中避險。

儘管今日表現強勁，所有主要指數的趨勢模式仍令人擔憂，目前、一週和一個月時間框架內的負面讀數仍然存在。這種持續的疲弱模式表明，雖然今日的反彈令人鼓舞，但它只是在可能需要更持續復甦以扭轉近期市場動盪造成的技術性損害過程中的一步。短期負面趨勢與一季度正面讀數之間的對比突顯出自 4 月 2 日關稅公告以來市場情緒的急劇轉變，投資者現在正尋找政策穩定的跡象，以重新建立對長期增長前景的信心。 (全文未完)