京東緊急擴編10萬人 創辦人劉強東猛攻外賣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-23 09:40

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據《21 財聞滙》周二報導，京東表示，未來三個月將騎手招聘名額由 5 萬提高到 10 萬名，超時 20 分鐘以上的訂單，全部免單。

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劉強東殺入外賣賽道後，來勢洶洶，接連甩出 0 傭金、交五險一金、人民幣百億補貼等大招。

從起步到 4 月 15 日，僅用 63 天，他就將外賣日訂單量做到 500 萬單。

「銷量好的店，光京東外賣平台，一天就可以賣上千單。」一位庫迪店員說。

外包騎手韓星韓星說，京東外賣對時效的要求比其他平台高，部分商家訂單太多，超時問題難免。「比如古茗商家入駐了很多平台，單量一多就做不過來，京東外賣沒有優先權。」

他表示，常出現騎手到店卻無法取餐，只能取消訂單，轉派他人，一張訂單往往需更換三、四個騎手。

京東外賣暫無單獨 App 和客服，騎手系統尚待完善。韓星說，線路規劃也有改善空間，他計劃做一陣子就回到原平台。