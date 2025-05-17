【Joe’s華爾街脈動】標普500指數連五漲，市場擺脫消費者悲觀情緒，聚焦貿易發展
Joe Lu
貿易緊張局勢緩解，帶動股市週線收高，但消費者信心暴跌與關稅不確定性構成不利因素
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 16 日 美東時間
市場概況
美國股市週五以積極態勢結束本週走勢，標普 500 指數連續第五個交易日上漲，週一美中關稅回調引發的初步樂觀情緒，持續提供支撐。然而，此市場樂觀情緒與消費者信心的顯著下滑形成對比，後者在五月份暴跌至歷史次低水平。此種分歧突顯了投資者當前必須應對的緊張局勢：市場受惠於貿易緊張局勢降溫的希望，但同時也出現消費者因正在討論的關稅政策，而感到焦慮的跡象。市場忽視此類令人擔憂的消費者數據，表明即使經濟狀況依然複雜，且可能預示著經濟週期後期的跡象，但市場仍高度關注已解決貿易爭端可能帶來的正面效益。
標普 500 指數週五上漲 + 0.63%。道瓊工業平均指數當日上漲 + 0.72%，那斯達克綜合指數亦上漲 + 0.44%。本週來看，這些指數均錄得強勁漲幅，那斯達克指數以約 7% 的週漲幅領漲。標普 500 指數現已抹去 2025 年的所有跌幅，重回年度正報酬區間，市場氛圍趨於正常，或至少是眼前危機感降低。在關稅休兵後，投資者對風險資產的偏好重燃，儘管沃爾瑪稍早對關稅引發物價上漲的警告所帶來的警示仍未消退，提醒我們持續通膨的可能性。
今日的關鍵發展是密西根大學發布的消費者信心調查，該調查顯示五月份讀數為 50.8，低於四月份的 52.2，且遠低於預期。關鍵的是，調查中的一年期通膨預期躍升至 7.8%，為 1981 年以來最高，表明美國消費者對通膨前景日益悲觀，這可能是持續關稅局勢的直接後果。
重點摘要
美國股市週五上漲，因美中關稅休兵持續支撐市場情緒，標普 500 指數 (+0.63%) 連續第五日漲勢，主要平均指數週線收高。
主要市場指數
主要市場指數週五普遍收高，在美中關稅緊張局勢降溫的推動下，本週表現強勁。標普 500 指數上漲 + 0.63%，連續第五個交易日上揚。道瓊工業平均指數上漲 + 0.72%，而那斯達克綜合指數則上漲 + 0.44%。代表小型股的羅素 2000 指數亦上漲 + 0.83%。持續的向上動能表明，投資者目前正關注貿易衝突減少的正面影響。
費城半導體指數當日下跌 - 0.23%，在近期強勁上漲後略遜於整體科技類股。儘管近期反彈，但對該族群的底層分析普遍持續顯示，在較長的時間區間內其狀況仍屬不利，這對此週期性類股而言是一個警示點。
從分析角度來看，儘管本週價格走勢強勁，多數主要指數的潛在近期市場特性雖有所改善，仍需持續審視。我們的分析顯示，標普 500 指數和那斯達克綜合指數目前呈現有利的近期狀況。然而，根據我們的指標，道瓊工業平均指數和羅素 2000 指數仍處於中性區域。這表明儘管此波反彈強勁，但整體市場所有類股潛在力道仍在確認中，此正向轉變的可持續性將受到考驗。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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