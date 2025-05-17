【Joe’s華爾街脈動】標普500指數連五漲，市場擺脫消費者悲觀情緒，聚焦貿易發展

Joe Lu 2025-05-17 11:17

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貿易緊張局勢緩解，帶動股市週線收高，但消費者信心暴跌與關稅不確定性構成不利因素

Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 16 日 美東時間

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市場概況

今日的關鍵發展是密西根大學發布的消費者信心調查，該調查顯示五月份讀數為 50.8，低於四月份的 52.2，且遠低於預期。關鍵的是，調查中的一年期通膨預期躍升至 7.8%，為 1981 年以來最高，表明美國消費者對通膨前景日益悲觀，這可能是持續關稅局勢的直接後果。

重點摘要

然而，五月份消費者信心暴跌至歷史次低水平 (50.8)，一年期通膨預期則躍升至 7.8%，為 1981 年以來最高，突顯消費者對關稅的顯著焦慮。

儘管本週市場表現正面 (那斯達克指數週漲 + 7%)，底層分析顯示，標普 500 和那斯達克等主要指數的近期市場特性近期有所改善，但仍需觀察。

投資者關注焦點：如何在市場近期的樂觀情緒與惡化的消費者信心，以及眾多貿易談判（尤其是與中國的談判）仍未解決的本質之間取得平衡，特別是在投資存續期間指標仍極為不利的情況下。

主要市場指數

主要市場指數週五普遍收高，在美中關稅緊張局勢降溫的推動下，本週表現強勁。標普 500 指數上漲 + 0.63%，連續第五個交易日上揚。道瓊工業平均指數上漲 + 0.72%，而那斯達克綜合指數則上漲 + 0.44%。代表小型股的羅素 2000 指數亦上漲 + 0.83%。持續的向上動能表明，投資者目前正關注貿易衝突減少的正面影響。

費城半導體指數當日下跌 - 0.23%，在近期強勁上漲後略遜於整體科技類股。儘管近期反彈，但對該族群的底層分析普遍持續顯示，在較長的時間區間內其狀況仍屬不利，這對此週期性類股而言是一個警示點。