〈美股盤後〉美債殖利率下滑 標普四連勝 道瓊漲逾250點

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-16 04:59

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長天期美債殖利率自近期高點回落，激勵市場風險偏好情緒，其中 10 年期美債殖利率下跌 9 個基點至 4.44%。美元指數微跌 0.2%；國際油價則大幅走低，因美國總統川普透露，美國與伊朗正接近達成核協議。

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聯準會主席鮑爾週四表示，聯準會正檢討其貨幣政策框架，以回應自 2020 年疫情以來通膨與利率前景的重大變化，此次評估預計將於 8 至 9 月完成。

他指出，經濟環境與實質利率的轉變顯示，未來通膨可能較 2010 年代後金融海嘯時期更加波動，供應衝擊也可能更頻繁、持久，對央行構成挑戰。

聯準會理事巴爾 (Michael Barr) 稱，美國經濟基礎穩固，但關稅導致的供應鏈中斷恐拖累成長、推升通膨。

摩根大通執行長戴蒙也警告，關稅影響仍在衝擊全球經濟，經濟衰退的風險尚未解除。

美股週四 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 271.69 點，或 0.65%，收 42,322.75 點。

那斯達克指數下跌 34.49 點，或 0.18%，收 19,112.32 點。

S&P 500 指數上漲 24.35 點，或 0.41%，收 5,916.93 點。

費城半導體指數下跌 28.28 點，或 0.57%，收 4,932.45 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 47.45 點，或 0.35%，收 13,588.33 點。

標普 11 大板塊普遍上漲，防禦性板塊表現領先，其中公用事業漲 2.12%、民生消費漲 2.00%，科技股表現相對疲弱，資訊科技微跌 0.03%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭幾乎全墨。Meta (META-US) 下跌 2.35%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.85%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.23%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.42%。

台股 ADR 表現分岐。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.28%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.29%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 2.01%。

企業新聞

根據《華爾街日報》報導， Meta 計劃推遲推出首款「Behemoth」大型語言模型，其股價下滑 2.35% 至每股 643.88 美元。

聯合健康 (UNH-US) 崩跌 10.93% 至每股 274.35 美元。美國司法部正在調查聯合健康集團可能存在的醫療保險詐欺行為，此消息讓該企業雪上加霜，包括政府對其業務的多次調查、高層領導的突然變動以及面對飛漲的醫療費用而導致的前景黯淡。

思科 (CSCO-US) 勁揚 4.85% 至每股 64.26 美元。思科第三季財報超預期，因網路成長及人工智慧需求強勁，帶動了多家投資機構對其股票進行升級。

美國最大零售商沃爾瑪 (WMT-US) 收低 0.50% 至每股 96.35 美元，其最新財報優於預期，維持全年財測，但由於關稅壓力，消費品價格可能自本月底起開始上漲。

蘋果 (AAPL-US) 小跌 0.47% 至每股 211.33 美元。美國總統川普表示，他已向蘋果執行長庫克表達，不希望蘋果在印度設立工廠。

中國電子商務巨頭阿里巴巴第四財季營收和獲利均未達預期，阿里巴巴 (BABA-US) 週四狂瀉 7.57% 至每股 123.90 美元。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 22.9 萬，預期 22.9 萬，前值 22.9 萬

美國上週續領失業金人數報 188.1 萬，預期 189 萬，前值 187.2 萬

美國 4 月 PPI 年增率報 2.4%，預期 2.5%，前值 3.4%

美國 4 月 PPI 月增率報 - 0.5%，預期 0.2%，前值 0.0%

美國 4 月核心 PPI 年增率報 3.1%，預期 3.1%，前值 4.0%

美國 4 月核心 PPI 月增率報 - 0.4%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國 4 月零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.0%，前值 1.7%

美國 4 月核心零售銷售月增率報 0.1%，預期 0.3%，前值 0.8%

美國 4 月工廠生產指數月增率報 0.0%，預期 0.2%，前值 - 0.3%

美國 5 月紐約聯準銀行製造業指數報 - 9.20，預期 - 8.20，前值 - 8.10

美國 5 月費城聯準銀行製造業指數報 - 4.0，預期 - 11.3，前值 - 26.4

華爾街分析

Calamos 投資公司高級副總裁兼投資組合專家 Joe Cusick 表示：「市場情緒已轉向審慎樂觀。也就是說，隨著衰退疑慮逐漸消退與股市展現基本支撐力，投資人態度趨於審慎正面。」

Cusick 稱：「然而，各項宏觀與微觀風險仍構成一道需跨越的『憂慮之牆』。下一階段的關鍵，在於當前漲勢能否擴大並延續至夏季，抑或進入健康的盤整。」