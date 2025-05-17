輝達、超微、亞馬遜都搶著合作！沙烏地阿拉伯Humain什麼背景？

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 21:00

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全球晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 雙雙積極搶攻沙烏地阿拉伯人工智慧（AI）公司 Humain 合作，引起全球對該公司的注意。

根據最新可靠消息，超微已與 Humain 簽訂高達 100 億美元的戰略合作協議，計畫未來五年內共同建置 500 兆瓦 AI 算力中心；輝達則承諾供應超過 18000 個頂尖 AI 晶片，助力沙國成為全球 AI 算力重鎮。

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承諾供應 Humain 超過 18000 個頂尖 AI 晶片。(圖: REUTERS/TPG)

Humain：沙烏地阿拉伯 2030 願景下的 AI 旗艦企業

Humain 成立於 2025 年，隸屬沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）全資控股，公司目標在整合全球 AI 技術資源，打造本土化 AI 生態系，並致力推動沙國躍升為全球 AI 領導者。

Humain 是沙國「2030 願景」願景及超越計畫中的關鍵措施。沙國計畫投入 1000 億美元資金，平均每年投入約 300 億美元發展 AI 產業，期望減少對石油經濟的依賴，並力求將沙國打造為全球前 15 大 AI 中心之一。

此外，沙國王儲沙爾曼也親自擔任 Humain 董事會主席，彰顯公司戰略地位非凡。

Humain 正積極投入阿拉伯語大型語言模型 ALLaM 的研發，結合伊斯蘭文化與石油產業知識，預計 2026 年推出千億參數版本，力求滿足中東地區多元文化與產業需求，挑戰目前英語模型的市場壟斷地位，並提升區域 AI 技術自主權。

百億美元投資打造全球最大 AI 數據中心群

目前，Humain 已與輝達、超微及高通 (QCOM-US) 等晶片巨頭展開多方合作，計畫在沙國興建總計 500 兆瓦的 AI 數據中心，配備數萬台高性能 GPU，包括輝達 GB300 超級電腦，支援大規模 AI 模型訓練與主權 AI 應用開發。

此外，Humain 也與聯想 (03396-HK) 合作設立伺服器和 PC 生產基地，打造從技術研發到硬體製造的全鏈條生態系。

Humain 還與亞馬遜網路服務公司（AWS）合作投資 50 億美元，打造沙國 AI 特區，提供從數據中心、雲端平台到行業解決方案的全方位服務，聚焦能源、醫療、金融與製造等關鍵產業。

雙方整合 SageMaker、Bedrock 等生成式 AI 技術，加速本地 AI 應用及生態系統發展。

2030 年目標：打造全球最大零碳 AI 算力網路

依托 PIF 管理的 9400 億美元資產，Humain 計畫到 2030 年建設總計 1.9 吉瓦 AI 數據中心容量，超越 AWS 全球可用區規模 1.5 倍，並利用沙國全球最低的再生能源成本（約 0.015 美元 / kWh）打造零碳算力網路。

最後，Humain 還與 AWS 合作推動本地 AI 人才培育，計畫為 10 萬名沙國公民提供 AI 技能培訓與生成式 AI 認證課程，助力提升本土技術人才實力，為沙國 AI 產業的長期穩健發展奠定堅實基礎。

Humain 不僅是沙國經濟多元化轉型的關鍵推手，更透過百億美元投資、國際合作與本地創新，力圖重塑全球 AI 產業鏈格局，打造中東科技新高地。