黃仁勳：沒有「證據」顯示AI晶片被轉運到中國

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 21:30

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美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳近日在台北接受《彭博》專訪時，明確駁斥了有關輝達 AI 晶片遭轉運至中國的傳聞，強調：「沒有任何 AI 晶片被轉運到中國的證據。」

黃仁勳指出，輝達 AI 系統的規模與重量，使其幾乎不可能被暗中轉運。他以最新的 Grace Blackwell AI 超級晶片系統為例，稱該系統重達近兩公噸，因此「你不可能把這種東西塞進背包或口袋裡。」

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他強調，輝達的企業與政府客戶深知美國的出口限制規定，也都嚴格自律以維護合作關係，「所有人都希望繼續採購輝達的技術，因此在合規方面相當謹慎小心。」

此一表態出現在美國對中國政策可能出現重大變動之際。根據外媒報導，美國總統川普有意撤銷拜登政府針對高階 AI 晶片出口中國的「AI 擴散規則」，該規則原本旨在限制透過第三國間接出口的行為。

針對此事，黃仁勳也提出看法，認為限制美國高科技輸出到全球並非正確之舉。「限制美國技術在世界的擴散是完全錯誤的，我們應該讓它最大程度地推廣到全球。」