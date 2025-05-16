【Joe’s華爾街脈動】道瓊指數上揚，那斯達克指數中止連漲；關稅現實與聯準會的平衡成焦點

市場消化零售疲弱與通膨數據；持續的經濟風險下，浮現防禦性傾向

市場概況

四月份的零售銷售數據突顯了企業的此種謹慎態度，該數據急劇放緩（總體月增 0.1%，控制組月減 - 0.2%），與三月份關稅實施前的激增形成鮮明對比。鑑於市場普遍認為經濟正處於衰退邊緣，此消費者活動的趨緩是一個關鍵的發展，而美國聯準會正試圖透過向金融體系提供潛在流動性的措施，來防止此情景發生。儘管此類行動可能為風險資產帶來支撐，但也同時助長試圖控制通膨的風險，尤其是在關稅導致成本壓力加劇的情況下。看似較為正面的消息是，四月份生產者物價指數 (PPI) 意外地月減 - 0.5%。然而，美國聯準會主席鮑爾週四對於美國可能進入一個「供給衝擊」更頻繁且通膨更波動時期的言論，突顯了持續存在的挑戰。這些因素——聯準會的流動性、來自關稅和政策的持續通膨風險、實際的消費者行為，以及近期顯示資本回流美國的跡象——之間的相互作用，將成為決定市場走向的關鍵。