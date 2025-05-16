【Joe’s華爾街脈動】道瓊指數上揚，那斯達克指數中止連漲；關稅現實與聯準會的平衡成焦點
Joe Lu
市場消化零售疲弱與通膨數據；持續的經濟風險下，浮現防禦性傾向
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 15 日 美東時間
市場概況
美國股市週四呈現漲跌互見，本週稍早因美中貿易休兵引發的初步樂觀情緒，已讓位給對經濟現實和政策複雜性更為審慎的評估。道瓊工業平均指數上揚，標普 500 指數溫和收高，而以科技股為主的那斯達克綜合指數則結束了連續六天的漲勢。此表現反映出市場正在努力應對關稅的實際衝擊（零售巨擘沃爾瑪的警告即為證明），同時消化好壞參半的經濟數據訊號，以及美國聯準會在避免經濟衰退與管理持續通膨壓力之間微妙的平衡。
標普 500 指數上漲 + 0.49%。道瓊工業平均指數上漲 + 0.70%。相較之下，那斯達克綜合指數下跌 - 0.11%。代表小型股的羅素 2000 指數上漲 + 0.65%。儘管川普總統持續強調貿易談判取得進展，並提及印度可能提供零關稅，但美國企業界已開始列出實際成本。沃爾瑪股價下跌 - 0.50%，因該公司明確表示無法吸收所有增加的成本，物價將因關稅上漲。無。這種直接轉嫁給消費者的情況，預計很快將衝擊民眾荷包，對支出構成重大風險。
四月份的零售銷售數據突顯了企業的此種謹慎態度，該數據急劇放緩（總體月增 0.1%，控制組月減 - 0.2%），與三月份關稅實施前的激增形成鮮明對比。鑑於市場普遍認為經濟正處於衰退邊緣，此消費者活動的趨緩是一個關鍵的發展，而美國聯準會正試圖透過向金融體系提供潛在流動性的措施，來防止此情景發生。儘管此類行動可能為風險資產帶來支撐，但也同時助長試圖控制通膨的風險，尤其是在關稅導致成本壓力加劇的情況下。看似較為正面的消息是，四月份生產者物價指數 (PPI) 意外地月減 - 0.5%。然而，美國聯準會主席鮑爾週四對於美國可能進入一個「供給衝擊」更頻繁且通膨更波動時期的言論，突顯了持續存在的挑戰。這些因素——聯準會的流動性、來自關稅和政策的持續通膨風險、實際的消費者行為，以及近期顯示資本回流美國的跡象——之間的相互作用，將成為決定市場走向的關鍵。
重點摘要
- 美國股市週四表現分歧：道瓊工業平均指數 (+0.70%) 上漲，標普 500 指數 (+0.49%) 溫和收高，那斯達克綜合指數 (-0.11%) 則中止連續六天的漲勢，反映潛在的市場緊張情緒。
- 沃爾瑪 (-0.50%) 警告稱，儘管批發通膨 (PPI 月減 - 0.5%) 有所趨緩 (PPI 月減 - 0.5%)，但關稅將導致物價上漲，且四月份零售銷售急劇放緩，突顯了消費者面臨的實質困難，。這突顯了關稅對聯準會擺脫衰退的努力所構成的持續風險。
- 公用事業 (+2.13%) 和必需消費品 (+2.05%) 等防禦型類股表現突出，顯示投資者潛在的謹慎態度，即使聯準會似乎正在提供市場流動性。
- 分析顯示近期市場特性依然好壞參半。投資存續期間仍極為不利，儘管消費者信心和通膨指標走強——後者可能同時受到關稅和聯準會流動性的推動，構成重大挑戰。
- 投資者關注焦點：監控聯準會在支撐市場的同時，能否避免加劇持續的通膨；關稅對消費者支出的真實影響；以及若衰退風險具體化，資本流入美國的趨勢能否持續。
主要市場指數
主要市場指數週四收盤漲跌互見，投資者一方面消化企業對關稅的警告，另一方面評估參差不齊的經濟數據。道瓊工業平均指數上漲 + 0.70%，標普 500 指數上漲 + 0.49%。然而，那斯達克綜合指數中止連續六天的漲勢，下跌 - 0.11%。代表小型股的羅素 2000 指數穩步上漲 + 0.65%。此種分歧指向投資者的選擇性，以及在當前經濟多空交錯下，對價值所在的持續評估。
費城半導體指數當日下跌 - 0.59%，回吐了部分近期的強勁漲幅。儘管出現回檔，底層分析顯示短期特性最近有所改善，但長期的不利條件依然存在，反映出 AI 樂觀情緒與整體經濟及關稅擔憂之間波動的拉鋸。
從分析角度來看，儘管今日市場表現分歧，根據我們的指標，標普 500 指數和那斯達克綜合指數的近期市場特性仍維持有利；不過，這些訊號的有效性仍將面臨關稅不確定性和即將公布的經濟數據的考驗。道瓊工業平均指數和羅素 2000 指數則雙雙維持中度不利的評估。這種好壞參半的分析景象突顯了市場當前的變動狀態。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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