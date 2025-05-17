特斯拉修訂章程：設3%持股門檻 限制股東訴訟權

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 18:00

‌



根據《CNBC》報導，新規定要求，股東或股東團體須持有至少 3% 的普通股，才能提出或維持衍生訴訟，設定了更高的法律門檻。

‌



‌



以特斯拉目前超過 1 兆美元的市值估算，3% 持股約價值 300 多億美元，代表絕大多數小股東無法達到提告標準，擴大訴訟門檻，有效降低股東起訴的可能性。

特斯拉註冊地目前位於美國德州，依據德州法律，企業可透過章程設置門檻，限制股東針對內部人士違反受託責任提起訴訟。

紐奧良圖蘭大學法學院教授 Ann Lipton 指出，3% 的持股要求對特斯拉這類市值巨大的公司而言，是股東訴訟的重大障礙。

Lipton 提及，特斯拉在搬遷德州前於德拉瓦州註冊時，股東僅持有 9 股即可提出衍生訴訟，並成功推翻 2018 年馬斯克執行長薪酬方案。當時法院判定馬斯克實際控制公司，董事會薪酬委員會在薪酬方案過程中誤導股東。

該判決被稱為「Tornetta 案」，由股東 Richard Tornetta 發起訴訟，促使馬斯克公開批評德拉瓦州司法制度。2024 年 6 月，特斯拉經股東批准後，正式將註冊地從德拉瓦州遷至德州。