華為CloudMatrix 384超節點突破AI算力瓶頸！領先輝達67%

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 17:37

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華為雲端 AI 高峰會於週五（16 日）在北京盛大登場，聚焦 AI 算力與雲端基礎設施的革新。華為雲端副總裁黃瑾在會中發表主題演講，介紹了更多全新一代 CloudMatrix 384 超節點技術細節，強調此技術將成為 AI 時代的關鍵算力引擎。

在晶片能力落後於輝達 (NVDA-US) 一代的情況下，華為轉向系統級創新，透過 CloudMatrix 384 超節點、新型高速互聯技術，實現 384 張昇騰 910C 互聯成為超級雲端伺服器，最高提供 300Pflops 的算力規模。

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華為此前也表示，CloudMatrix 在多項關鍵指標上優於輝達 NVL72，整體運算能力高出 67%，記憶體容量則超出三倍以上。

CloudMatrix 384 實現了 CPU、NPU、GPU、記憶體等多樣化資源的跨伺服器統一池化，用「對等架構」替換掉傳統的「主從架構」，讓多元算力可以直接通訊，不需要透過 CPU，讓系統能夠靈活配置跨伺服器的多種資源，形成一個大規模的緊耦合的多元算力池化架構。

黃瑾指出，傳統計算架構難以支撐這種等級的運算壓力，必須藉由系統級創新突破限制。隨著 AI 大模型迅速擴張，從早期的單卡小模型訓練，演進至如今涵蓋 MoE 專家模型、長序列與多模態大模型的 AI 集群訓練，算力需求激增達 1 萬倍。

過去 8 年中，雖然單卡算力提升了 40 倍，但節點內的總線頻寬僅成長 9 倍、跨節點網路頻寬更只提升 4 倍，導致 AI 模型訓練與推理過程中，集群間的通訊延遲成為最大瓶頸。

為解決高速連接的佈局限制，華為大膽採用技術門檻極高的光模組取代傳統電纜，儘管成本高、早期故障率高，華為工程團隊仍持續優化，使其實現「1 分鐘故障感知、10 分鐘快速修復」，確保訓練與推理場景的高可用性。

黃瑾強調，CloudMatrix 384 突破傳統「一卡多專家」的瓶頸，採用「一卡一專家」的分布式推理架構，大幅提升 MoE 模型的計算與通訊效率。目前已有來自政府、醫療、零售、製造等領域的數百家企業導入，應用於智慧客服、內容創作等 AI 場景。

CloudMatrix 384 另一項重大創新則在於雙層高速網路架構。內部採用 ScaleUp 總線網路，提供 2.8Tbps 頻寬與奈秒級延遲；外部則為 ScaleOut 網路，支援微秒級延遲並具備彈性擴展能力，再加上智慧調度系統，讓 AI 任務 穩定且高效運行。

黃瑾最後表示，華為持續推動昇騰 AI 雲服務升級，已完整支援包括 DeepSeek 在內的 160 多個主流大模型，協助企業進行 AI 模型的開發、訓練、託管與應用。目前服務對象已超過 600 家企業，橫跨政府、金融、交通、製造等關鍵產業，加速產業 AI 化。