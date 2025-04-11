白宮關稅公式錯得離譜！一位亞馬遜賣家揭露關稅屠刀如何砍斷全美3.6萬家中小企業命脈

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-11 15:50

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儘管美國總統川普對包括中國在內的世界眾多國家和地區掀起關稅戰，引起全世界的不滿，但也有一些信奉「美國優先」的美國人堅認川普政府是在下一盤很大的棋局，不是在任性胡來，但美國一位小企業的慘淡遭遇卻戳破瞭這一癡人囈語。

美國財經雜誌《Fortune》報導，現年 34 歲的亞馬遜賣家 Casey Ames 因川普政府突如其來的對中關稅政策，正面臨產業鏈斷裂的生死考驗。Ames 專做有特殊需求兒童的吊床鞦韆生意，還會給兒童提供輔導課程。

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在馬里蘭州郊區的倉庫內，堆滿著即將運往全美的兒童吊床鞦韆，這些採用環保材質的特殊設計產品。

過去三年，Ames 的線上商店 Harkla 在亞馬遜平台創下 500 萬美元 (約 1.65 億台幣) 年銷售額，支撐起十個職缺，但自從白宮將中國輸美商品關稅推升至 125%，這家家族企業的命運急轉直下。

Ames 邊翻著帳本邊告訴記者說：「最新一批已經從中國離港，預計 6 月抵達美國港口的貨物，光關稅就吃掉 20 萬美元。」

高關稅之下，Ames 的公司恐怕在幾個月內就會崩盤，無法再售賣自己的主打產品，目前僅靠培訓課程勉強支撐生意，且還得裁掉至少一半員工。

這位連續三年獲評亞馬遜「臻選賣家」的創業者指出，本土廠商的報價單根本無法與中國合作夥伴競爭，單件產品成本價差達 40%。

Ames 還說，他去年為從中國進口的產品支付了 2.6 萬美元的關稅。按川普目前關稅稅率估算，今年相同數量的訂單至少要支付 34.6 萬美元的關稅。他最暢銷的產品之一的關稅已經從 0 美元漲到每件 16.67 美元。

Ames 的遭遇並非個案，全美逾 3.6 萬家中小企業依賴中國供應鏈維持營運，這些企業共創造近 200 萬個就業崗位。

白宮經濟顧問庫德洛近日辯稱關稅政策旨在「重建產業鏈韌性」，但 Ames 的遭遇恰好形成諷刺對照。這家小企業的困境凸顯中小企業在全球化轉型中的脆弱性，它們既無法像跨國巨頭般分散供應鏈，又難以承受本土生產的成本重負。

根據美國小企業管理局數據，2023 年已有 23% 的製造業新創企業因成本問題延後擴張計畫。

在亞馬遜賣家論壇上，# 拯救小企業 #標籤下的貼文累積超過兩萬則，自稱「全球供應鏈末梢」的商家們正用銷售數據與庫存報表築起反駁「大棋局論」的實證體系。