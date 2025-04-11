地平線將成救命稻草？保時捷首季中國銷量腰斬42% 北美市場卻狂飆37%奪冠

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-11 13:30

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外國豪車製造商在中國靠品牌賣車的時代正在結束，保時捷今年首季全球新車交付量年減 8% 至 7 萬 1470 輛，其中中國市場僅交付 9471 輛，但在北美地區則以 29% 市佔率成為保時捷最大單一市場，在昔日第二大市場的中國市佔率則出現 42% 的年減表現。

保時捷在美中兩地市場表現分化，不僅折射出全球豪華車市格局的深層震盪，更揭示傳統豪車品牌在智能化浪潮中的轉型陣痛，而保時捷對中國市場頹勢的質疑則將其歸因於「價值導向的銷售策略」與經濟形勢的雙重作用，但這一解釋顯然難以平息業界擔憂。

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值得注意的是，保時捷在北美交付量年增 37% 至 20698 輛，其中 Macan 純電版功不可沒，該車款在北美市場佔比超過六成，展現出電動化戰略的階段性成果，在歐洲則跟北美市場形成鮮明對比，受網路安全法規影響，718 車型和燃油版 Macan 出現供應缺口，導致交付量下滑 10%。

具體來看，Macan 以 23555 輛的銷量蟬聯冠軍寶座，其純電版本 1 萬 4185 輛的交付數據尤其亮眼。這款 SUV 的強勁表現甚至掩蓋了 911 跑車 12% 的跌幅，後者因換代週期導致前代車型庫存耗盡。

至於 Taycan 和 Cayenne，兩者分別以 1% 和 28% 的降幅印證市場對傳統燃油豪車的態度轉變，但 Panamera 卻逆勢成長 27% 至 7769 輛，這款行政轎車的爆發表現有望讓保時捷產品矩陣產生結構性變化。

面對中國市場銷量腰斬的嚴峻情勢，保時捷的電動轉型步伐明顯加速。數據顯示，新能源車型佔比已達 38.5%，其中純電車型貢獻 25.9% 的銷量。

與此同時，知情人士透露保時捷正與中國智駕公司地平線推進深度合作，可能共同開發符合中國市場需求的高階智駕系統。

保時捷建立技術聯盟的時間點，恰逢小米 SU7 Ultra 等本土車型以「高性能平權」策略衝擊高端市場之際。

在智慧化領域的追趕暗流中，保時捷母公司福斯已先行試水，福斯跟地平線合資成立的酷睿程公司，憑藉超過 500 人的工程團隊，正在建構本土化智駕解決方案。這種技術儲備能否反哺保時捷品牌，將成為決定其在中國市場命運的關鍵變數。

目前，保時捷純電版 Cayenne 打算年底在美國上市，這款基於 PPE 平台打造的電動 SUV 不僅搭載四電機系統，更將直面特斯拉 Model X 等勁敵的挑戰，最終表現恐重塑高端電動 SUV 競爭格局。

但專家指出，品牌在中國市場的困境遠非單純的產品迭代所能化解。當中國本土車廠以「蔚小理」為代表的新勢力持續擴大市佔率時，保時捷引以為傲的品牌溢價正遭遇前所未有的衝擊。

面對雙重壓力，保時捷正醞釀多維度的策略調整，除加速本土化智駕合作外，還打算透過「價值優先於銷售」的策略重塑市場定位。這種策略在北美市場已初見成效，Macan 純電版透過精準的產品定位，在高階 SUV 市場建立起差異化優勢。

但在講究「面子消費」的中國市場，單純的價值策略能否奏效仍存疑問。某德系豪車品牌經銷商坦言：「中國消費者既要品牌傳承，又要科技配置，這對傳統豪華品牌的體系能力提出了更高要求。」

專家認為，保時捷的轉型抉擇頗具樣本意義。當母公司福斯堅持「價值導向」策略時，中國市場的現實卻激起更激進改革的聲音。