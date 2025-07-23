鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-23 10:00

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根據日本豐田車廠旗下 Lexus 品牌日前公佈的今年上半年中國銷量數據，8.5 萬輛，的銷售成績使其繼續穩居進口豪車市場首位。自 2005 年進入中國市場以來，該品牌累計銷量突破 210 萬輛，在進口車市場整體萎縮的背景下展現出強勁的成長韌性。

進口豪車唯一正成長！Lexus上半年在陸銷量續居冠 憑什麼讓中國消費者瘋狂買單？（圖：Shutterstock）

根據中國汽車流通協會數據，今年前 5 月進口車銷量僅 18 萬輛，年減 33%。自 2014 年達到 143 萬輛高峰後，進口車市場持續下行，去年市場規模進一步萎縮。

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在此背景下，Lexus 成為唯一在中國車市實現正成長的進口豪華車品牌，引發產業關注。

專家指出，產品矩陣的均衡發展構成 Lexus 成長的核心支撐。易車榜數據顯示，今年上半年進口車款銷量前 20 強中，LexusES、RX、NX 三款車型包辦成長前三名，其中 ES 以 5.8 萬輛銷量位居榜首，較去年成長 16%，RX 和中型 SUV NX 分別實現 19.9% 和 21% 的增幅。

作為 Lexus 品牌主力車型，ES 自 2006 年引進中國以來累計銷售量已突破百萬輛，其融合優雅設計與可靠品質的產品特性持續獲得市場認可。

品質堅守成為品牌發展的底層邏輯。在 J.D. Power 2025 年美國新車品質調查中，Lexus 以顯著優勢位列全品牌首位，連續多年展現卓越的產品可靠性。

保值率數據同樣印證品牌價值。根據《2025 上半年中國汽車保值率研究報告》顯示，Lexus 以 60.51% 的三年保值率位居日系品牌榜首，旗下 ES 和 NX 車型分別在進口中大型車和 SUV 細分市場保持領先。

身為產業先驅者，Lexus 自進入中國市場便推出免費保固保養政策，建構起以「有溫度的豪華」為核心的服務體系。面對電動化趨勢，該品牌已完成全系車型電氣化佈局，並於今年 5 月聯合中國汽車流通協會推出官方直營二手車業務「雷克薩斯易手車」，透過雙認證標準提升二手車交易透明度。

本土化策略的深化也為 Lexus 發展注入新動能。今年 2 月，豐田宣布投資興建上海金山研發生產基地，專注純電動車及電池研發生產，4 月上海車展全球首演的新一代 ES 車型，其研發過程深度融入中國市場需求研究。從獨資建廠到產品開發，Lexus 正加速推進「IN CHINA FOR CHINA」戰略落地。

歷經 20 年發展，Lexus 透過品質堅守、服務創新和本土化實踐，在電動轉型浪潮中建構起獨特的競爭優勢，其市場表現不僅印證了進口豪華車的價值存在，更揭示汽車消費市場向品質回歸的趨勢。