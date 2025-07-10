鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-10 05:00

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保時捷在中國市場的銷量進一步承壓，保時捷周二（8 日）發布的數據顯示，上半年全球市場銷量為 14.6 萬輛，較一年前降 6%，中國市場的銷量銳減 28%。

保時捷延續去年下滑態勢，上半年在中國銷量再降近30%。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，保時捷於 2001 年進入中國市場，此後銷量不斷攀升，2015 年中國成為保時捷全球最大單一市場，在 2021 年銷量巔峰期，保時捷在華銷量接近 10 萬輛。

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2022 年，保時捷在中國市場的銷量首次下降，下降 2.5%，2023 年銷量開始承受較大壓力，當年保時捷在全球市場共交付 32 萬輛新車，年增 3.3%，北美、歐洲等多個區域市場實現銷量提升，但中國地區交付量為 7.9 萬輛，年降 15%。

2024 年，保時捷在中國市場交付量僅 5.69 萬輛，驟降 28%。

針對中國市場表現不佳的原因，保時捷執行長奧博穆在 2024 年財報會上表示，主要源於中國市場快速變化，保時捷未能跟上消費者需求的轉變。

他說：「中國市場年需求大幅下降，形勢嚴峻。中國正在經歷結構性變化，而我們的電動車發展速度比幾年前預期要慢。」

目前中國新能源車市場快速發展，自主品牌迅速崛起，正逐漸蠶食豪華車市場份額。在新能源領域，外資車廠常因冗長研發周期被詬病脫離中國市場，推出的豪華電動車車機系統沿用歐洲邏輯，導航體驗落後。

在超豪華品牌中，保時捷是最早推出純電動車的品牌。不過，保時捷未針對中國市場開發專屬車型，推出的產品在市場上的表現未能達到預期。