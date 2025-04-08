艾克曼再呼籲暫停川普關稅政策 以避免全球經濟重大衝擊

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 23:30

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美國避險基金經理人艾克曼 (Bill Ackman) 再次呼籲華盛頓政府對川普的關稅政策按下暫停鍵，警告此舉可能引發「全球經濟重大衝擊」。艾克曼周二 (8 日) 在社交媒體平台 X(前 Twitter)上發文，強烈主張在關稅實施之前應該提供更多時間來達成協議，避免造成「不必要的傷害」。

艾克曼認為，雖然關稅對於解決貿易夥伴的不公平貿易行為至關重要，但倘若在沒有足夠時間達成協議的情況下直接實施，將會帶來重大的負面影響。他建議，政府可以考慮暫停 30 天、60 天或 90 天，以減少對全球經濟的破壞，並防止最脆弱的企業和公民遭受損失。

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這些言論反映出美國企業界對川普新關稅計畫日益加劇的擔憂。新關稅不僅引發全球報復的風險，還可能加劇貿易戰、再度加劇通膨並最終導致經濟衰退。艾克曼強調，如果這些「非對稱的關稅協議」無法解決，最終可能導致「經濟核冬天」。

自 4 月 2 日川普宣布加徵關稅以來，標普 500 指數在隨後的兩個交易日內暴跌 10.5%，市值蒸發近 5 兆美元，創下自 2020 年 3 月以來的最大兩日跌幅。然而，華爾街主要股指在周二略微回升。