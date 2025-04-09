川普計劃對中國徵收高達104%關稅 貿易談判未見曙光

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-09 01:33

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根據外媒周二 (8 日) 報導，儘管美國總統川普開始安排與主要盟友進行談判，但與中國在最後一刻達成協議的希望似乎相當渺茫。白宮官員透露，川普計劃在美國當地時間周二午夜過後對多數中國商品徵收高達 104% 的關稅措施，這一措施包括之前針對芬太尼危機所徵的關稅、對等關稅以及川普在中國宣布對美國出口商品徵稅後所提出的額外報復性關稅。

川普在社交媒體上表示，與韓國的貿易協議有望達成，並稱此舉將使美國受益。他指出，過去一周已有近 70 個國家向美方表達希望達成協議的意願。儘管如此，面對中國的反抗，川普對中方的態度依舊強硬。他表示：「中國希望達成協議，但不知如何開啟談判，我們在等他們的電話，這會發生！」

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此次川普的關稅計畫不僅涉及中國，還包括其他約 60 個貿易夥伴國家，包括對韓國進口商品徵收 25% 的關稅及對中國商品徵收至少 34% 的關稅。中國方面對此表示強烈反對，並威脅將對美國商品進行報復。川普則進一步表示，如果中國不妥協，他將再對中國商品加徵 50% 的關稅。

中國外交部發言人對此強烈回應，稱「貿易戰沒有贏家，保護主義無法解決問題」，並強調中國不會在此問題上退讓。

白宮發言人強調，任何貿易協議都必須有利於美國工人，並解決美國日益嚴重的貿易赤字問題。美國貿易代表格里爾 (Jamieson Greer) 表示，川普的關稅計畫將繼續生效，並強調將與其他貿易夥伴進行談判，尋求達成互惠協議。

儘管川普向多個國家發出了不同的訊號，承諾優先處理日本等國的協議，並強調與盟國的關係不容忽視，但與中國的談判目前依然停滯不前。川普表示，只有在中國願意實質性讓步的情況下，他才會與中方開展新的對話。

此外，川普還優先處理與日本的貿易協議。美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 表示，日本將獲得優先談判機會。儘管與日本等國的談判進展較為順利，與中國的談判依然停滯不前。川普明言，只有在中國做出實質性讓步的情況下，才會進行新一輪的對話。

整體來看，儘管川普與各國的談判有所進展，但美國與中國的貿易衝突依然持續，未來是否能達成協議仍充滿不確定性。

市場反應

消息傳出後，美股主要指數一度回吐周二當日漲幅，部分指數陸續跳水轉跌，但隨後又再度走高。截稿前，道瓊工業指數漲近 300 點或近 0.8%，那斯達克綜合指數漲近 50 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數也漲近 0.5%。