路透：川普將簽署行政命令 助力美國煤炭產業

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 21:00

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路透引兩名知情人士消息報導，美國總統川普計劃在周二 (8 日) 援簽署一系列行政命令，旨在支持美國煤炭產業的復甦。

自 1 月 20 日上任以來，川普便承諾加大美國能源產量，並試圖放寬能源和環境法規。白宮宣布，川普將於美國當地時間下午 3 點在白宮簽署與能源相關的命令。

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據知情人士透露，川普計劃簽署命令，指示內政部和能源部採取措施支持煤炭產業。這些措施包括拯救面臨停產風險的煤電廠，尤其是在美國電力需求自 20 年來首次上升的背景下，這一成長主要來自資料中心、電動車以及加密貨幣等對電力需求巨大的領域。

煤炭燃燒會釋放比任何其他化石燃料更多的主要溫室氣體二氧化碳，並排放被指責導致肺病和心臟病的污染物。由於美國政府的環保法規，煤炭的使用在過去幾年大幅下降，特別是在民主黨政策下，包括前總統拜登的環保措施。

在 21 世紀初，煤炭一度占美國電力生產的一半以上。然而，根據美國能源情報署 (EIA) 的數據，煤炭在美國電力市場的占比已降至不到 20%。這主要是由於水力壓裂技術等新型天然氣開採技術的興起，以及太陽能和風能的快速成長，這些因素都在削弱煤炭的市占。

煤炭支持者表示，美國現有的煤電廠每年僅有約 40% 的時間提供電力，但通過放寬監管和其他措施，這一比例是可以提高的。