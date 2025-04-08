〈美對等關稅〉中國誓言「戰鬥到底」 歐盟與亞洲國家展開反擊

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 19:50

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路透周二 (8 日) 報導，隨著美國總統川普加徵對中國、越南及印度等國的關稅，全球貿易戰升級，中國拒絕屈服於美方的「敲詐」，並誓言將「戰鬥到底」，即使股市反應有所穩定，貿易緊張局勢仍未見緩解。

中國對川普威脅加徵超過 100% 關稅的回應顯得極為強硬，並指責美方此舉是一錯再錯，暴露出美方的「敲詐」本質。中國商務部發聲明稱，若美方堅持此路線，中國將堅決對抗，並決心捍衛自身利益。

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歐盟與亞洲國家反擊計畫

與中國的激烈對抗相比，歐洲及其他亞洲國家則採取較為溫和的策略。歐盟仍在與成員國磋商如何反擊川普的關稅措施，並避免對消費者和出口商造成過大影響。歐盟主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 在與中國總理李強通話時，呼籲北京確保通過談判解決爭端，並強調維護公平貿易體系的必要性。

歐盟同時擔心，中國可能會將原本出口到美國的廉價商品轉向歐洲市場，導致貿易結構發生改變。為此，歐盟提出了反擊措施，計劃對美國的部分商品徵收 25% 的反制關稅，包括大豆、堅果和香腸等，但某些產品如波本威士忌則未列入名單。

亞洲製造業受衝擊

由於關稅措施，中國的多家製造企業開始發出警告，暗示公司利潤將受到影響，並計劃將生產基地移至其他國家。花旗集團 (C-US) 將中國 2025 年的國內生產毛額 (GPD) 成長預期從 4.7% 下調至 4.2%。這顯示出美國的貿易戰可能對全球經濟增長構成更大壓力。

東南亞國家也開始采取應對措施。越南在面臨美國加徵的關稅壓力下，已要求推遲 45 天的關稅措施，並表示將加大購買美國商品的力道以平衡貿易。而印尼則面臨貨幣貶值壓力，宣布對美國進口商品減稅，並計劃對電子產品和鋼鐵進行稅收減免。

美國經濟恐重蹈覆轍

儘管美國股市在經歷了劇烈波動後有所回升，部分企業領袖，包括川普的親近顧問，也開始呼籲他改變政策，減少關稅爭端的衝擊。歐洲股市在經歷四天的重挫後有所反彈，並顯示出投資人對未來的關切。美國股指期貨周二也微幅上漲，市場普遍期待美方能開放談判，尋求和平解決。

然而，面對美國的激進貿易政策，全球市場的信心仍然脆弱。歐盟與東南亞國家不僅需要應對即將生效的高關稅，還要準備應對美國可能會加徵更多關稅的風險。

貿易戰不會輕易結束 全球經濟未來不確定

目前，無論是中國、歐盟還是亞洲其他國家，都在準備應對未來更多的貿易挑戰，並積極尋求談判機會。川普政府的貿易政策可能會對全球市場造成更大衝擊，也讓投資者更加關注接下來的發展。