〈美對等關稅〉稀土管制與精確打擊 中國走上貿易消耗戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 20:19

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路透周二 (8 日) 報導，在美國加大對中國及其合作國家加徵關稅之後，中國政府表示，將進入一場經濟消耗戰，並堅決抵抗美方的施壓。中國面臨的選擇越來越有限，儘管將尋求向其他亞洲、歐洲市場開放，但這樣的出口轉移恐怕難以解決根本問題。

上周，美國對世界大多數國家徵收至少 10% 的進口關稅，並對越南等地徵收更高的關稅，這讓中國進行報復，並且川普再次威脅進一步升級關稅。中國政策顧問指出，誰先投降，誰就成為受害者。這是一場誰能堅持得更長的比拚。

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有限的選擇與報復措施

中國目前所面臨的選擇並不多。儘管中國將嘗試向其他國家尋找市場，然而，這些市場的規模相對較小，且當地經濟同樣受到美國關稅影響。一些國家對大量進口中國廉價產品持保留態度。

在此情況下，中國可能會進一步採取更多的補貼、出口退稅等刺激措施，但這樣可能會加劇過剩產能，並引發更多的通縮壓力。

此外，儘管有分析師多年來一直呼籲增加內需，然而中國迄今未能採取有效措施提升家庭消費，因為所需的政策調整會對製造業造成短期破壞。

以「精確打擊」回應美方施壓

雖然中國的反擊手段有限，但它仍然可以通過控制一些戰略性商品和部分企業領域來打擊美國，從而對美方造成較大壓力。上周五，中國將七種稀土元素納入出口管制清單，這威脅到美國國防和科技行業的原物料供應。

另外，對於川普有意分拆的短片應用程式 TikTok，中國也可以利用其在科技出口方面的管制規則進行回應。中國對 TikTok 提出的分拆方案未表示同意，並且可能不會批准該交易。

中國還可以針對美國企業進行制裁或將其列入不可靠實體清單，這些企業可能面臨中國的進一步制裁。

貿易戰政治賭注：誰能承受更多痛苦？

隨著美中兩國試圖讓對方承受更大的經濟壓力，這場貿易戰是否能夠達成快速和解，仍然難以預測。經濟學家表示，川普所謀求的與中國平衡貿易的目標在短期內幾乎無法實現，因為中國是世界主要的生產國，而美國則是全球最大的消費市場。

面對美國的加徵關稅，中國政府並未明確表達對川普具體要求的理解，並且拒絕接受所謂的「遏制」政策。儘管如此，中方表示仍願意進行談判。

有分析師認為，中國在這場貿易戰中有政治上的優勢。美國國內已有成千上萬的抗議活動，並且川普的關稅政策也引發了華爾街的強烈反對。相比之下，中國內部的社會抵抗較少，習近平仍能利用貨幣和財政刺激來應對可能出現的社會壓力。