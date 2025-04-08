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〈美對等關稅〉稀土管制與精確打擊 中國走上貿易消耗戰

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 20:19

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稀土管制與精確打擊 中國選擇貿易消耗戰(圖：REUTERS/TPG)

路透周二 (8 日) 報導，在美國加大對中國及其合作國家加徵關稅之後，中國政府表示，將進入一場經濟消耗戰，並堅決抵抗美方的施壓。中國面臨的選擇越來越有限，儘管將尋求向其他亞洲、歐洲市場開放，但這樣的出口轉移恐怕難以解決根本問題。

上周，美國對世界大多數國家徵收至少 10% 的進口關稅，並對越南等地徵收更高的關稅，這讓中國進行報復，並且川普再次威脅進一步升級關稅。中國政策顧問指出，誰先投降，誰就成為受害者。這是一場誰能堅持得更長的比拚。


有限的選擇與報復措施

中國目前所面臨的選擇並不多。儘管中國將嘗試向其他國家尋找市場，然而，這些市場的規模相對較小，且當地經濟同樣受到美國關稅影響。一些國家對大量進口中國廉價產品持保留態度。

中國若選擇貨幣貶值以緩解關稅影響，則可能引發資本外流，並疏遠那些中國期望建立貿易關係的國家。中國目前對人民幣的貶值已經保持了相對的控制。

在此情況下，中國可能會進一步採取更多的補貼、出口退稅等刺激措施，但這樣可能會加劇過剩產能，並引發更多的通縮壓力。

此外，儘管有分析師多年來一直呼籲增加內需，然而中國迄今未能採取有效措施提升家庭消費，因為所需的政策調整會對製造業造成短期破壞。

以「精確打擊」回應美方施壓

雖然中國的反擊手段有限，但它仍然可以通過控制一些戰略性商品和部分企業領域來打擊美國，從而對美方造成較大壓力。上周五，中國將七種稀土元素納入出口管制清單，這威脅到美國國防和科技行業的原物料供應。

另外，對於川普有意分拆的短片應用程式 TikTok，中國也可以利用其在科技出口方面的管制規則進行回應。中國對 TikTok 提出的分拆方案未表示同意，並且可能不會批准該交易。

中國還可以針對美國企業進行制裁或將其列入不可靠實體清單，這些企業可能面臨中國的進一步制裁。

貿易戰政治賭注：誰能承受更多痛苦？

隨著美中兩國試圖讓對方承受更大的經濟壓力，這場貿易戰是否能夠達成快速和解，仍然難以預測。經濟學家表示，川普所謀求的與中國平衡貿易的目標在短期內幾乎無法實現，因為中國是世界主要的生產國，而美國則是全球最大的消費市場。

面對美國的加徵關稅，中國政府並未明確表達對川普具體要求的理解，並且拒絕接受所謂的「遏制」政策。儘管如此，中方表示仍願意進行談判。

有分析師認為，中國在這場貿易戰中有政治上的優勢。美國國內已有成千上萬的抗議活動，並且川普的關稅政策也引發了華爾街的強烈反對。相比之下，中國內部的社會抵抗較少，習近平仍能利用貨幣和財政刺激來應對可能出現的社會壓力。

最終，這場貿易戰變成了兩國的政治博弈，誰能更好地管理本國經濟和社會，就能在這場經濟消耗戰中占上風。

文章標籤

美國中國川普關稅貿易戰消耗戰稀土管制精確打擊反制措施報復關稅

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