〈美對等關稅〉川普與南韓貿易談判進展順利 但中國協議進展緩慢

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 22:01

‌



美國總統川普周二 (8 日) 表示，與南韓的貿易協議前景「看起來很好」，並對即將進行的談判抱持樂觀態度。他在與南韓代理總統韓悳洙 (Han Duck-soo) 進行通話後，於社交媒體上發文稱，兩國正朝著達成互利協議邁進，並且南韓的「頂級團隊」已經準備好飛往美國參與談判。

川普強調，與南韓的談判不僅限於貿易和關稅問題，還將涉及其他領域，並稱這是一個「美麗且高效的過程」。他還將與其他國家進行談判，並表示這些國家也希望與美國達成協議。

‌



然而，川普對與中國的貿易協議則表現出較為謹慎的態度。他表示，中國也希望達成協議，但目前尚未找到開啟談判的方式，並且他依然在「等待他們的來電」，並相信最終協議會達成。

川普在發文中指出，對於他所稱為「最糟糕的貿易違規者」，包括南韓在內的約 60 個貿易夥伴的高額關稅將於紐約時間午夜生效。這些關稅措施包括對南韓進口商品徵收 25% 的關稅。

隨著川普的評論傳出，美股也迎來回升，標普 500 指數開盤上漲 3.4%，那斯達克 100 指數則上漲 3.5%。市場對川普能夠達成貿易協議並減少或避免徵收關稅的樂觀情緒有所回升。

川普的關稅政策已經在全球引發廣泛關注，他的貿易政策不僅涉及關稅問題，還觸及到軍事保護等其他議題。在與南韓的談判中，川普強調南韓國的貿易順差問題，並提到南韓在軍事保護方面的費用。

川普表示，美方在保護南韓的同時，也期望韓國加大對美國液化天然氣 (LNG) 的購買以及其他合作項目，尤其是在阿拉斯加管線的合資計畫方面。

此外，川普還提到對其他國家的談判，其中包括日本。據美國財政部長班森特 (Scott Bessent) 透露，川普已經表示日本在一系列國家中將會獲得優先考慮，因為日本在川普宣布徵收關稅後未立即對美國作出報復。