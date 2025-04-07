〈美股早盤〉川普關稅重擊！道指崩逾1400點、標普500指數接近熊市區間

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-07 21:49

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截稿前，道瓊工業指數跌逾 1,424 點或近 3.7%，那斯達克綜合指數跌逾 600 點或近 4.0%，標普 500 指數跌近 3.9%，費城半導體指數也跌近 3.9%。

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在美國總統川普將徵收報復性關稅的最後期限即將到來之際，隨著市場對聯準會 (Fed) 降息預期提升，股市的拋售潮有所平息。美股周一開盤前，標普 500 指數期貨下跌約 2.5%，收窄早盤一度達 5.5% 的跌幅。

全球股市市值蒸發了 9.5 兆美元，將美國股市推至進入熊市的邊緣。投資人拋售風險資產，紛紛湧向債券，兩年期公債殖利率一度跌幅達 22 個基點，之後略微回升。市場預期 Fed 將在年底前降息 125 個基點，相當於五次每次降息 1 碼 (25 個基點)。

股市、利率及多種商品市場的劇烈波動，導致避險基金遭遇自新冠疫情以來最大的保證金追加要求。值得注意的是，這一強制性風險退出可能即將結束，這或許為美國股市提供了在現金交易中反彈的機會。

BTIG 的 Jonathan Krinsky 表示：「我們是否已經觸底？」他指出，許多指標已經處於過去 40 年與市場底部有關的恐慌水平。問題是，一旦進入放棄區，市場往往會超過許多人認為可能或合理的範圍。

Miller Tabak 的 Matt Maley 認為，關稅問題並非唯一原因，對那些期望股市會 V 型反彈的投資者來說，可能會感到失望。他說：「我們應該很快會看到強勁反彈，但市場重新定價至現實經濟預期的過程將需要時間。」他補充道，當最糟糕的下跌過後，會有很多時間進行積極的操作。

匯豐策略師 Matt Maley 則預測，股市可能會有「非常短期的反彈」，而「美股七雄」可能會受益最多。但他警告，任何反彈都可能只是為下一波下跌鋪路。摩根士丹利 (MS-US) 的 Michael Wilson 則表示，若關稅焦慮未能緩解，投資人應為標普 500 指數進一步下跌做好準備。

Piper Sandler 的 Craig Johnson 表示，根據技術指標，市場的廣度與情緒指標已經達到過去熊市底部的極端水準。他說：「不要停止對股市的信心，儘管它們正測試長期支撐位。」

周一衡量股市波動性的 VIX 指數一度突破 60，但隨後回落。VIX 期貨曲線已達到自 2024 年 8 月以來未曾出現的水平，當時經濟衰退的擔憂曾經撼動市場。目前美國股市估值已降至 2023 年底以來新低。

藍籌每日趨勢報告的 Larry Tentarelli 建議，投資人應保持防守姿態，持有超過平均水準的現金，並減少 (如有) 新的購買，直到波動性下降。他說：「市場的方向將取決於貿易戰新聞的發展。如果新聞有重大積極變化，市場可能會受益。」他表示，在此之前，預計會有非常寬幅的交易區間。

Tentarelli 指出，由於近期賣壓極端，任何潛在的反彈可能會非常急劇，但根據每周圖表，風險依然偏向下行。他補充道，如果有買入機會，投資人應保持狹窄的觀察清單。

根據高盛的數據，避險基金在川普宣布加徵全球關稅後的首個交易日創全球股票的最大單日凈賣出。流向數據顯示，上周避險基金在所有區域曝顯均有所減少，其中以北美為首，占總賣出的 75% 以上。

高盛指出，零售投資人是最後一批尚未拋售美股的投資人，這成為股市的額外風險。數據顯示，對沖基金已經開始減少風險，而以股票為主要投資的基金則在上周末大規模拋售美股，且由於現金配置低，這一賣壓可能會持續。現在的焦點轉向「這一資產類別最大持有者——美國家庭」，他們仍未退出風險。

Treasury Partners 的 Richard Saperstein 表示：「股市的急劇下跌是為了反映關稅帶來的即將來臨的衰退。只有關稅談判達成並減少後，市場才會反彈，估值也將降至非常具吸引力的水準，基本面改善後，這些因素才有可能發生。」

據聯準會 (Fed) 官網顯示，Fed 將於周一舉行理事會閉門會議。會議將於美國東部時間上午十一點三十分召開，主要審查並確定 Fed 所收取的提前和折現利率。

截至台北時間周一（7 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 9.29%，至每股 217.18 美元

在全球股市普遍暴跌之際，周一美股盤前，特斯拉股價一度暴跌逾 10%，至 214.80 美元。跌破美國商務部長盧特尼克的「預測水準」。盧特尼克在 3 月 19 日接受福斯新聞採訪時表示，觀眾應該買進該股，並稱「它再也不會這麼便宜了。」(當時約 235 美元) 第二天，馬斯克告訴特斯拉員工，他們應該抓緊自己的股票。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價下跌 6.15%，至每股 176.79 美元

蘋果盤前繼續下跌 4.5%，開盤或跌破 180 美元大關。美國媒體日前報導，美國推出的「對等關稅」可能導致蘋果在美國銷售的主要產品漲價。彭博報導認為，最新的關稅衝擊將是蘋果迄今面臨的最大考驗。即便蘋果加速多元化佈局，進一步調整供應鏈，推動供應商降價，一旦關稅按計畫實施，蘋果仍將承受成本和利潤率壓力。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價下跌 3.50%，至每股 347.26 美元

中國媒體《財經》周一援引知情人士消息報導，微軟的合資企業 Wicresoft 將於周二 (8 日) 停止在中國的業務，這一決定將導致約 2,000 名員工被裁員。報導指出，微軟決定不再將中國市場的售後支持外包給 Wicresoft，這一舉措引發了關於微軟將如何繼續服務中國市場 Windows 和 Office 產品使用者的疑問。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛周一將美國經濟衰退機率上調至 45%，較之前的 35% 再度調整，這是該行一周內第二次上調預測，主要受到貿易戰升級的影響，越來越多的投資銀行也在紛紛調整對衰退的預期。