美股恐慌指數一度飆升至8個月新高 川普關稅政策引發賣壓加劇

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 00:40

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根據路透報導，受美國總統川普關稅政策帶來的負面影響擔憂，華爾街的恐慌指數——芝加哥選擇權交易所市場波動指數 (VIX) 於周一 (7 日) 一度飆升至 8 個月來的新高，顯示投資人情緒緊張。

隨著股市賣壓延續上周的跌勢，VIX 指數一度攀升至 60.13，創下自去年 8 月 5 日以來的新高。此指數被譽為華爾街的「恐慌指數」，並且在上周五達到五年來的最高收盤點位。

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VIX 的上升與主要股指大幅開低有關，尤其是標普 500 指數，該指數接近跌入熊市區間（即從歷史最高點下跌超過 20%）。在市場聽聞川普可能考慮暫停關稅的消息後，股市曾短暫回升，但當白宮否認該消息後，股市的反彈勢頭消失，並再次回落。

Ballast Rock Private Wealth 投資組合經理 Jim Carroll 表示：「關稅問題無疑將 VIX 推升至恐慌區域。現在的最大問題是，我們會何時反彈，反彈速度會有多快？」

VIX 指數曾在去年 8 月因全球賣壓加劇而創下歷史新高，當時市場擔憂美國可能陷入衰退。然而，隨後 VIX 指數大幅回落，因投資人迅速回到低波動性策略上。

Carroll 表示：「關稅問題的解決可能會拖延，因此不認為我們會像去年 8 月那樣迅速見到波動性大幅回落。」