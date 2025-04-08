search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

美股恐慌指數一度飆升至8個月新高 川普關稅政策引發賣壓加劇

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-08 00:40

cover image of news article
美股恐慌指數一度飆升至8個月新高 川普關稅政策引發賣壓加劇 (圖：REUTERS/TPG)

根據路透報導，受美國總統川普關稅政策帶來的負面影響擔憂，華爾街的恐慌指數——芝加哥選擇權交易所市場波動指數 (VIX) 於周一 (7 日) 一度飆升至 8 個月來的新高，顯示投資人情緒緊張。

隨著股市賣壓延續上周的跌勢，VIX 指數一度攀升至 60.13，創下自去年 8 月 5 日以來的新高。此指數被譽為華爾街的「恐慌指數」，並且在上周五達到五年來的最高收盤點位。


VIX 的上升與主要股指大幅開低有關，尤其是標普 500 指數，該指數接近跌入熊市區間（即從歷史最高點下跌超過 20%）。在市場聽聞川普可能考慮暫停關稅的消息後，股市曾短暫回升，但當白宮否認該消息後，股市的反彈勢頭消失，並再次回落。

Ballast Rock Private Wealth 投資組合經理 Jim Carroll 表示：「關稅問題無疑將 VIX 推升至恐慌區域。現在的最大問題是，我們會何時反彈，反彈速度會有多快？」

VIX 指數曾在去年 8 月因全球賣壓加劇而創下歷史新高，當時市場擔憂美國可能陷入衰退。然而，隨後 VIX 指數大幅回落，因投資人迅速回到低波動性策略上。

Carroll 表示：「關稅問題的解決可能會拖延，因此不認為我們會像去年 8 月那樣迅速見到波動性大幅回落。」

儘管如此，VIX 指數的飆升顯示賣壓仍可能進一步擴大，且在某些情況下，這樣的數據往往會標誌市場滑坡的暫停點。LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 指出：「這樣的數據不僅極為罕見，且通常出現在市場拋售的關鍵時刻，可能會導致市場的暫時停頓。」

文章標籤

美股恐慌指數VIX川普關稅黑色星期一

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005101.150.53%
NASDAQ10017635.4861.37%
道瓊指數38189.57-0.33%
費城半導體3737.4493.89%
美元指數103.2260.20%
美國10年公債殖利率4.15873.73%

延伸閱讀


Empty