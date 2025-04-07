微軟合資企業Wicresoft將停止中國業務 裁員約2千人

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-07 19:16

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中國媒體《財經》(Caijing) 周一 (7 日) 援引知情人士消息報導，微軟 (MSFT-US) 的合資企業 Wicresoft 將於周二 (8 日) 停止在中國的業務，這一決定將導致約 2,000 名員工被裁員。

報導指出，微軟決定不再將中國市場的售後支持外包給 Wicresoft，這一舉措引發了關於微軟將如何繼續服務中國市場 Windows 和 Office 產品使用者的疑問。

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Wicresoft 的關閉將主要影響約 2,000 名位於中國的微軟外包團隊成員。儘管如此，Wicresoft 並未對此事發表評論。

微軟縮減中國業務的背景是美中之間日益加劇的政治與貿易緊張局勢，以及來自中國本土競爭對手如金山軟件的激烈競爭。Wicresoft 成立於 2002 年，是微軟在中國的首個合資企業，並且在美國、歐洲和日本等地也有業務運營，據 Wicresoft 的網站顯示，該公司全球員工人數超過 1 萬人。

今年早些時候，微軟已經關閉了位於上海的一個專注於物聯網 (IoT) 和人工智慧 (AI) 技術開發的實驗室，這一消息由《南華早報》報導。儘管中國社交媒體上流傳一封內部郵件截圖，顯示微軟正在關閉其中國業務，但微軟發言人向路透表示這一消息並不準確，而《財經》指出這指的是 Wicresoft 的關閉。