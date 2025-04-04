川普強硬回擊中國報復性關稅 稱政策「永不改變」

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 22:10

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美國總統川普在周五 (4 日) 強烈譴責中國對其大規模關稅計畫的報復行動，並表示自己的經濟政策「永不改變」，此舉加劇全球貿易戰升級的風險，並引發了全球經濟衰退的擔憂。

川普對中國迅速對美國所有商品徵收 34% 的關稅做出了強烈回應，這讓市場擔心貿易戰會進一步升級，並擔心這將使全球經濟陷入衰退。

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他在自家社交媒體 Truth Social 上寫道：「CHINA PLAYED IT WRONG, THEY PANICKED - THE ONE THING THEY CANNOT AFFORD TO DO!」(中國做錯了，他們驚慌失措——這是他們無法承受的！)

圖：川普 Truth Social

儘管川普未宣布進一步回應中國報復的具體措施，但他此前曾表示，如果其他國家對新的關稅採取報復行動，他也會作出反應。上述言論顯示出他並不打算與其他國家進行談判，而是強硬維持自己的立場。

川普的這一表態出現之際，世界各國都在考慮如何回應川普的最新關稅措施。儘管白宮官員對美國貿易夥伴是否能夠就降低川普新關稅達成協議發出了相互矛盾的訊號，但川普的社交媒體發文暗示，對他而言，似乎沒有太多的談判空間。

他表示：「TO THE MANY INVESTORS COMING INTO THE UNITED STATES AND INVESTING MASSIVE AMOUNTS OF MONEY, MY POLICIES WILL NEVER CHANGE. THIS IS A GREAT TIME TO GET RICH, RICHER THAN EVER BEFORE!!!」(對於進入美國並投資大量資金的眾多投資者來說，我的政策將永遠不變。現在是致富的好時機，比以往任何時候都更能讓你變得更富有！)

圖：川普 Truth Social

這一系列的言論再次顯示，川普對於是否與外國政府和商界領袖談判以減少其徵收的關稅，持矛盾態度。美國本周三公布的最新關稅計畫將美國的關稅推高至超過百年來的最高，不過到本周四晚些時候，川普表示，如果其他國家能提供「驚人的」協議，他願意考慮減少關稅。

川普的信心似乎來自於 3 月份的就業數據，該數據遠超預期，3 月份美國非農業就業人數增加了 22.8 萬人。

他在社交媒體上寫道：「GREAT JOB NUMBERS, FAR BETTER THAN EXPECTED. IT’S ALREADY WORKING.」(非常好的就業數字，遠超預期。這已經開始奏效了。)

圖：川普 Truth Social

此外，川普還分享了一段 TikTok 短片，影片中暗示他正在「故意撞壞市場」，以迫使聯準會 (Fed) 降低利率。