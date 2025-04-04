關稅風暴衝擊小型股！羅素2000成首個進入熊市的美股指數

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 01:00

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隨著川普政府宣布新一輪大規模的關稅政策，美國小型股在股市劇烈波動後陷入熊市，成為首個進入熊市的主要美股指數。羅素 2000 指數周四 (3 日) 大跌逾 5%，從去年 11 月 25 日的歷史高點回落，跌幅接近 21%。在華爾街，跌幅達 10% 通常被視為修正，而 20% 的跌幅則被認為是熊市的標誌。標普 500 指數和那斯達克綜合指數目前處於修正區域，而道瓊工業平均指數則稍微低於這一標準。

截稿前，羅素 2000 指數 (RUT-US) 周四盤中下跌 5.46%，暫報 1,934.21 點。

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經濟放緩與高額負債壓力致小型股受挫

小型股本應是川普政府政策的主要受益者，特別是去監管、減稅以及關稅政策，但如今卻面臨著嚴峻的市場挑戰。Truist 的聯席投資長 Keith Lerner 表示，小型企業面臨的困境源於經濟放緩，這將直接影響其獲利能力。此外，這些公司通常擁有較多的浮動利率債務，這讓它們仍需支付高額的利息費用，進一步加重財務壓力。

這一情況與去年 11 月美國總統選舉後的情形截然相反。當時，由於市場預期川普的政策將推動減稅和去監管，小型股在選舉結果公布後迅速上漲，羅素 2000 指數在選舉周內大漲 8.6%，幾乎是標普 500 指數漲幅的一倍。當時，投資人對小型股的前景充滿信心，甚至有分析師預測，未來幾年小型股將超越大型股 100% 以上。

關稅政策加劇小型股壓力

然而，隨著川普政府宣布更多關稅計畫，羅素 2000 指數中的多家企業面臨巨大壓力，特別是像維多利亞的秘密 (VSCO-US) 和 Urban Outfitters(URBN-US)等公司，這些公司進口大量來自其他國家的產品，關稅將顯著提高成本，並可能壓縮利潤。

根據摩根大通 (JPM-US) 的預測，如果川普政府的關稅政策繼續推行，美國經濟可能會陷入衰退。Jefferies 的股權策略師 Steven DeSanctis 表示，小型股通常在經濟衰退的初期下跌 13%，而這次跌幅已經超過平均衰退時的水準，接近 26%，即典型熊市的跌幅。

尋找底部：Fed 或成救命稻草

儘管目前小型股遭遇重創，但 DeSanctis 認為，隨著美國聯準會 (Fed) 可能會再次降息，小型股最終有可能找到底部。交易員目前預測，到 2025 年底，Fed 有 58.5% 的機會降息 1 碼 (25 個基點) 四次，而 90% 以上的機率認為下次降息將在 6 月的會議上。

DeSanctis 指出，儘管前兩個季可能會非常艱難，但如果 Fed 介入，並且關於關稅的擔憂得到解決，市場可能會再次關注去監管的政策，並促使小型股回升。

Lerner 同樣對小型股的前景持樂觀態度，他認為除去監管，延長減稅和收購活動的回升也可能為小型股提供發展機會，尤其是當投資者認為最糟糕的經濟情況已經過去時。

大盤股與小型股的不同命運

Lerner 指出，大型股不太可能像小型股一樣進入熊市。標普 500 指數目前距離熊市還有一段距離，較 2 月 19 日的高點回落超過 11%。他強調，儘管大型股也有回檔，但跌幅相對較小，與小型股相比，跌幅只有一半。