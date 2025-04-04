啟動百年最大關稅戰後 川普稱他願意進行關稅談判

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-04 05:11

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週三 (2 日) 盤後發動百年來最大關稅戰後，美國總統川普週四 (3 日) 在空軍一號上表示，他願意與其他國家進行關稅談判。

川普週三宣布，美國將對所有進口商品徵收至少 10% 的基準關稅，對一些國家的對等關稅稅率將更高，相當於對美國出口商品徵收稅率的「一半」。

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川普當時警示：「對於所有外國總統、總理、國王、王后、大使以及所有即將打電話要求豁免這些關稅的人，我想說，終止你們自己的關稅，放下你們的關稅壁壘，不要操縱你們的貨幣。」

接著，多名白宮幕僚堅稱新關稅不是談判工具。高級貿易助理納瓦羅 (Peter Navarro) 週四稍早接受 CNBC 訪問時稱，全面關稅「不是談判」。

川普稱他願意進行關稅談判 (圖：REUTERS/TPG)

不到一個小時後，川普卻透露，如果其他國家能夠提供出色的成果，他願意進行關稅談判。

川普的言論首次表明，川普可能願意暫停徵收關稅以換取達成協議。

中國對美國進口產品徵收 67% 的關稅，將成為受打擊最嚴重的國家之一，美國對中國新徵關稅率達 34%。累計總關稅稅率將高達 54%。

川普週四向北京伸出了橄欖枝，他將考慮就 TikTok 達成一項協議，即促使北京同意批准字節跳動旗下 TikTok 應用的出售，以換取美國對中國進口產品的關稅減免。

川普表示，政府「非常接近」就 TikTok 達成協議，有多名投資者參與其中。

TikTok 面臨 4 月 5 日的最後期限，必須找到非中國買家且達成協議，否則 TikTok 將被美國禁止。