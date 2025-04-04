美元的避險屬性崩塌！德銀警告全球撤資潮即將來臨

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-04 00:30

‌



在川普宣布新一輪關稅計畫後，美元經歷了急劇下跌，投資人開始擔憂，這可能導致更廣泛的信心危機。

德意志銀行全球外匯研究主管 George Saravelos 在川普宣布關稅政策前就警告，關稅覆蓋範圍越廣，對美國本身的負面影響越大，美國資產風險、經濟衰退機率和美元都將受到打擊。

‌



Saravelos 周四 (3 日) 進一步認為，美元與美國風險資產之間相關性的破裂令人擔憂——歐洲在美國資產上的損失現在已經超過了 2022 至 2023 年危機期間的損失。美元的避險屬性正在被侵蝕，這給未對沖的美元持有帶來了巨大的成本。

他說：「所有這些都可能導致資本流動的自我實現逆轉，即從過去十年向美國輸出資本的國家 (已開發國家中的大多數) 中撤資。」

截稿前，美元指數跌至 101.91。

美元面臨信心危機風險

歸根究底，美國有大量的經常帳赤字，而該貨幣的穩定性依賴於資本流入。德銀認為，如果美元下跌、美股下跌、美國公債的期限溢價上升，將是美國撤資進程加速最強的市場訊號。

Saravelos 說：「美國公債的期限溢價尚未實現上升，但如果發生這種情況，將是一個非常負面的信號。」

德銀警告，存在資本流動配置重大轉變超過貨幣基本面的風險，外匯走勢可能變得無序。

如果美元跌勢加速，這將是全球各國央行非常不歡迎的發展。 歐洲央行 (ECB) 最不希望看到的是，除關稅之外，還因美元信心喪失所帶來的外部通貨緊縮衝擊和歐元大幅升值。

分析認為，全球市場的普遍拋售表明，投資人並不指望在日益加劇的貿易戰中會有贏家。但這也表明，美國本身可能是川普保護主義政策的最大受害者之一。