美3月裁員人數激增至疫情以來新高 馬斯克帶領的DOGE為主因

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-03 20:40

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人力資源公司 Challenger, Gray & Christmas 周四 (3 日) 公布的最新報告顯示，美國 3 月裁員人數激增，接近自 2020 年新冠疫情爆發以來新高，僅次於當時因疫情封鎖所引發的大規模裁員。

具體來看，3 月整體裁員人數達到 27.5 萬，其中美國聯邦政府的裁員人數就達到 21.6 萬。與此同時，過去兩個月內，來自 27 個政府機構約有 28 萬人被裁員，其中大多數與由馬斯克領導的政府效率部門 (DOGE) 削減政府人員的計畫有關。

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3 月的裁員總數僅次於 2020 年 4 月和 5 月的裁員數量，當時因疫情封鎖，企業宣布的裁員總數超過 100 萬人，這是自 1989 年以來的最高記錄。報告指出，這也是歷來最嚴重的 3 月裁員數據。

Challenger 公司高級副總裁暨勞動市場專家 Andrew Challenger 表示：「上月的裁員公告主要由政府效率部門主導，該部門計劃削減聯邦政府的工作崗位。如果不是這一情況，3 月本應是較為平靜的裁員月。」

然而，政府效率部門仍然在繼續大規模裁員。據報導，退伍軍人事務部可能會裁減 8 萬人、國稅局 (IRS) 預計削減 1.8 萬人，而財政部也預計將裁減大量員工。

今年至今，聯邦政府宣布的裁員數量較 2024 年同期激增 672%，這一增幅顯示出大規模裁員的趨勢。

儘管如此，這些大規模的裁員計畫並未對其他就業數據產生明顯影響。每周失業金申請人數自川普上任以來一直維持在相對穩定的範圍內。雖然 2025 年的就業成長有所放緩，但仍保持正成長，就業空缺數量已回落至疫情前的水準。