美3月ISM非製造業指數降至50.8 創9個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-04 00:00

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美國服務業擴張速度在 3 月放緩，降至 9 個月來最慢，主要由於訂單成長放緩及就業指數創下自 2023 年以來的最大跌幅。根據美國供應管理學會 (ISM) 周四 (3 日) 公布最新數據，3 月的非製造業指數從 2 月的 53.5 降至 50.8，顯示服務業擴張速度正在放緩，並且低於經濟學家預期的成長水準。

美 3 月 ISM 非製造業指數意外下滑，創 9 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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標普全球 (S&P Global) 同日公布數據顯示，3 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值報 54.4，略高經濟學家預期與初值的 54.3，前值為 51.0；同月綜合 PMI 終值報 53.5，符合市場預期與初值，前值為 51.6。

標普全球調查顯示，3 月服務業 PMI 終值微幅上升，與 ISM 調查呈現兩樣情。(圖：ZeroHedge)

美國 3 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 55.9，前值 54.4

新訂單指數報 50.4 ，前值 52.2

僱傭指數報 46.2，前值 53.9

供應商交貨指數報 50.6，前值 53.4

存貨指數報 50.3，前值 50.6

價格指數報 60.9，前值 62.6

未完成訂單指數報 47.4，前值 51.7

新出口訂單指數報 45.8，前值 52.1

進口指數報 52.6，前值 49.6

庫存景氣指數報 56.6，前值 54.7

圖：ISM

服務業是美國經濟中占比最大的部門，貢獻超過三分之二的經濟活動。儘管 3 月的指數仍然高於 50，但已顯示成長動能的顯著放緩。根據 ISM 的數據，3 月服務業就業指數下跌 7.7 點，至 46.2，創下近五年來最大降幅，這一數字表明就業市場在服務業領域面臨重大挑戰。

3 月服務業就業指數下跌 7.7 點，至 46.2，創下近五年來最大降幅。(圖：ZeroHedge)

關稅政策對市場情緒的影響

此次數據發布的背景正值川普政府推出的新一輪報復性關稅。川普日前宣布將對所有進口美國的商品徵收 10% 的基準關稅，並對一些主要貿易夥伴徵收更高的關稅，這一政策的推出引發了市場的不安。ISM 的負責人米勒 (Steve Miller) 受訪時表示，關稅政策已經顯著影響到企業的成本結構，並且越來越多的受訪者反映出由於關稅活動所引發的成本上漲。

此外，米勒指出，儘管 3 月服務業仍顯示出一定的成長，但訂單指數回落至 50.4，顯示成長動能減弱。這表明，隨著貿易摩擦的升級，許多企業的業務預期開始變得更加謹慎。這也反映了美國企業對川普政府關稅政策的擔憂，尤其是面對即將推出的稅法和更多貿易限制。

經濟放緩與衰退風險上升

3 月服務業成長放緩，加上先前公布的消費者信心和企業信心下降的數據，讓市場對美國經濟增長放緩的擔憂加劇。根據路透報導，經濟學家普遍預估 2025 年第一季美國的經濟成長將大幅放緩，折合年率有可能低於 0.5%，這也使得經濟衰退的風險上升。

此外，儘管美國的國內生產毛額 (GDP) 在去年第四季成長 2.4%，但進口關稅的上漲已經推高通膨壓力，這可能進一步拖累消費者支出和商業投資，增加了市場對停滯性通膨 (Stagflation) 出現的擔憂。

就業市場趨於疲軟

在服務業成長放緩的同時，ISM 的數據還顯示，3 月的服務業就業指數大幅下降至 46.2，為 2023 年 12 月以來新低。這一數字表明，就業市場可能進一步放緩，尤其是在非製造業領域。這也可能意味著，隨著企業對經濟前景的不確定性增加，就業市場的穩定性受到挑戰。

美國勞工部 (DOL) 即將公布的非農就業數據，經濟學家預估該月非農就業成長大幅放緩，新增就業人數預計為 13.5 萬人，低於 2 月的 15.1 萬人。這一數字進一步表明，儘管美國的失業率保持穩定，但就業市場的疲軟態勢可能會加劇。

展望未來

儘管美國服務業仍保持在擴張區間，但隨著川普政府的貿易政策繼續對企業和消費者信心產生負面影響，經濟增長的放緩風險越來越大。