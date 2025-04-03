川普加徵關稅重創加密貨幣市場 相關概念股與比特幣重挫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-04-03 22:20

‌



美國總統川普最新宣布的關稅措施在全球貿易緊張局勢升級的背景下，引發加密貨幣市場動盪。美國加密貨幣相關股票周四 (3 日) 普遍走跌，其中知名加密貨幣交易所 Coinbase Global(COIN-US)早盤股價下滑約 7.7%，而比特幣巨鯨 Strategy(MSTR-US)跌幅為 5.6%；加密貨幣挖礦公司中，MARA Holdings(MARA-US)、Riot Platforms(RIOT-US)和 Bitfarms 的股價分別下跌約 8.3%、8.7% 和 5%。

加密貨幣價格也未能幸免，最大的加密貨幣比特幣下跌 4.2%，以太幣跌幅達 5.2%。此次下跌反映出加密貨幣市場與全球經濟政策變動的密切關聯。儘管川普政府一度表態支持加密貨幣，並對其監管採取較為寬鬆的態度，但宏觀經濟的不穩定性仍可能對該行業造成負面影響。

‌



圖：C

區塊鏈公司 RedStone 的運營漲 Marcin Kazmierczak 指出，這些跌幅顯示出數字資產與宏觀經濟政策變動之間的相關性越來越強。他表示：「然而，保護主義政策有可能削弱美元的霸權地位，這可能會在中長期加速對去中心化替代品的關注。」

儘管如此，一些分析師認為，加密貨幣市場的跌幅相對其他行業來說並不算過於嚴重。21Shares 的加密貨幣投資專家 David Hernandez 指出，比特幣依然維持在關鍵技術支撐位之上，顯示出市場需求的強勁基礎。

他還指出，儘管此次關稅措施超出預期，但其提供了關於政策範圍和規模的明確性，這有助於消除市場的不確定性，並可能為機構投資人提供一個逢低進場機會。

比特幣的價格近期大致保持在 80,000 美元至 90,000 美元區間，這一區間主要是受到股市影響，而缺乏針對加密貨幣的特定驅動因素。