ECB總裁拉加德：川普關稅政策將給全球經濟帶來負面影響

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-02 19:38

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歐洲央行總裁拉加德周三 (2 日) 表示，美國總統川普計劃實施的關稅政策將對全球經濟造成負面影響，具體影響的範圍取決於關稅政策的具體措施、持續時間以及是否能成功達成談判。

川普政府預計於周三宣布針對那些對美國商品徵收關稅的國家，實行「對等關稅」政策。這一舉措將是對美國最大貿易夥伴墨西哥、中國和加拿大等國以及鋼鐵和汽車等產品徵收新進口關稅的後續措施。

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拉加德在接受愛爾蘭新聞台 Newstalk 電台採訪時指出：「這將對全球經濟產生負面影響，影響的深度和持久性將取決於關稅政策的範圍、目標產品、持續時間，以及是否能夠通過談判解決問題。」

她還強調：「不要忘記，往往這類關稅升級因為會對施加關稅的國家也造成損害，最終會促使各方坐到談判桌前，討論並最終解除一些貿易壁壘。」

拉加德當天正身在都柏林，接受以愛爾蘭人蘇瑟蘭 (Peter Sutherland) 命名的獎項。蘇瑟蘭曾任世界貿易組織 (WTO) 總幹事，拉加德表示：「如果他知道現在的情況，他在九泉之下會不得安寧。」

她進一步指出：「我不記得最近幾周有多少次提到『不確定性』這個詞，因為我們至今還不清楚，今天宣布的美國貿易政策將對全球造成怎樣的影響。」

拉加德指出，當前預測未來的貿易格局充滿不確定性，全球經濟的可預測性變得極為稀缺。

此外，拉加德還談到歐元區的通膨問題。她表示，歐元區的通膨率已經接近 2% 的目標，並且「通膨降溫」過程已經進行得相當順利。她對歐洲央行在這方面的工作表現出了滿意。