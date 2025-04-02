投資人不再枯等利率下降 曼哈頓房屋銷售首季表現強勁

鉅亨網新聞中心 2025-04-02 17:30

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根據房地產估價公司 Miller Samuel Inc. 和房地產經紀公司 Douglas Elliman 的報告顯示，曼哈頓的房屋銷售在今年年初表現強勁。儘管房貸利率仍然偏高，但更多買家選擇接受現實並完成交易。

數據顯示，第一季完成的交易數量較去年同期大幅躍升 29%，達到 2560 筆。與此同時，這些交易的中位數價格也上漲了 11%，達到 116.5 萬美元。

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Miller Samuel 總裁 Jonathan Miller 指出，銷售額的增長部分原因在於過去幾個月房貸利率的小幅回落，促使買家不再等待更大幅度的降息。Miller 表示，「如果消費者有能力負擔，他們就不再等待利率下跌了」。

Freddie Mac 數據顯示，第一季末 30 年期固定房貸的平均利率為 6.65%，較 1 月中旬達到的近期峰值 7.04% 有所下降。值得注意的是，有 42% 的銷售是透過貸款完成的，這在以現金交易為主的曼哈頓市場中佔據了較高的比例。

Miller 認為，許多申請房貸的買家可能是厭倦了租賃市場的高價格和激烈的競爭，轉而選擇購房。二月份新簽訂租約的中位數租金創下歷史新高，達到 4500 美元。

然而，Miller 提醒，今年第一季銷售額的年增長可能誇大了銷售市場的相對強度。2023 年初市場格外低迷，因為買家普遍預期會出現大幅降息，但事實並非如此。他認為，今年第一季的銷售數量僅略高於過去十年的平均水平，這表明市場正在「正常化」。

報告還顯示，高端房地產市場 (占交易總數的前 10%) 也表現強勁。該類別的中位數價格較去年同期攀升近 19%，達到 687 萬美元。價格上漲的部分原因是豪華住宅庫存連續第三個季度下降，降幅達 24%。