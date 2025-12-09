〈房產〉房市冷 Q3平均房貸利率走高到2.44%但平均核貸成數大走跌

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-09 14:57

根據聯徵中心最新公布的 2025 第三季房貸統計顯示，在第三季新增的 3 萬 7,747 個申貸樣本中，平均房貸利率已上升至 2.44%，寫下聯徵中心自 2009 年公布統計以來的新高。平均核貸成數也降至 71.78%，創下近 22 個季度以來的新低，顯見銀行審核房貸的態度愈發謹慎。

不過，在利率攀升、成數收緊的環境下，全台平均房貸鑑估值增加到 1,453 萬元，逆勢刷新歷史紀錄。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，自去年下半年以來，受第七波信用管制及銀行房貸水位吃緊影響，部分銀行採取「以價制量」的策略，透過增加房貸利率、限縮核貸成數等方式，提高申貸門檻，進而減少房貸申請件數。如今房屋總價動輒千萬元以上，房貸條件緊縮等同直接掐住購屋者的資金來源，自然會導致市場買氣急凍。

根據聯徵中心資料顯示，2025 年前三季新增房貸件數僅 11 萬 3,142 件，相較於去年同期的 18 萬 0,862 件，大幅減少 37%。

不過，即使房市降溫，平均房貸鑑估值仍創高。對此，莊思敏指出，過去幾年建商大舉推案，近兩年正好進入交屋過戶的高峰期，所以近期申貸的房貸族群中，有不少是在預售階段購入的買方。根據聯徵中心資料顯示，今年前三季屋齡 3 年以下新成屋的申貸件數為 5 萬 4,805 件，占比 48%，創下歷史新高。而這類新建案不僅屋齡較新，房屋總價也相對較高，因此會在一定程度上推升整體房屋鑑價的平均值。