韓股波動劇烈 今起恢復賣空交易是主因之一

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 14:06

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韓國股市今 (31) 日劇烈波動，除了川普即將開徵對等關稅的不安情緒，還有自 2023 年實施至今的賣空禁令，也在今日起取消。

韓國基準 Kospi 指數開盤即大跌 2.7% 至 2488.18 點；電池、汽車和半導體族群帶頭殺盤，LG 新能源下跌 3.9%，現代汽車下跌 2.4%，SK 海力士和三星電子分別下跌 2.5% 和 1.7%；外資淨流出超 1.2 兆韓元。

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韓國股市散戶佔比超 80%，每當市場下跌，輿論就將矛頭指向賣空行為。自 2008 年全球金融危機首次全面禁止賣空以來，該國在 2011 年歐債危機、2020 年新冠疫情期間三度啟用禁令。

2023 年 11 月，Kospi 指數兩個月跌逾 15%，面對股市持續下挫，韓國政府以「打擊外資裸賣空」 為由，再次凍結賣空交易，並成立專案小組調查國際投行違規行為。

禁令生效後，股市短暫反彈 27%，但 2024 年 7 月後又陷入低迷，Kospi 指數 2024 年年內跌幅達 5.34%，估值遠低於全球新興市場平均。

此次，韓國股市賣空禁令解除並非簡單的鬆綁，而是伴隨一系列制度革新。

韓國金融委員會推出「賣空交易電子結算系統」」，即時監測裸賣空行為；要求機構投資者建立餘額管理系統，限制融券償還期限；對 Kospi 200 成分股實施 120% 現金擔保率，並將非法賣空罰款上限提至獲利金額的 6 倍。此外，韓國證券交易所建立 “中央檢查系統”，對機構交易行為進行全流程監控。