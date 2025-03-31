〈日股收盤〉投資人踩踏出場 日經狂瀉1502點 創7個半月來新低

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-31 16:10

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川普 4 月 2 日將開徵對等關稅，亞洲股市周一 (31 日) 遭血洗，日本股市更是陷入調整區，日經 225 指數(NKY) 終場狂瀉 1,502 點或 4.05%，報 35,617 點，創下去年 8 月以來最低。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 3.34% 或 91.97 點，報 2,665.28 點。日經 225 指數本月累計下跌 4.14%，月線連三黑；第一季累計下跌 10.72%，為 2020 年 3 月以來最差季度表現。

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美國總統川普 30 日表示，4 月 2 日即將宣布的對等關稅將涵蓋所有國家，而不僅限於原先預計的 10 到 15 個國家。華爾街日報稍早報導，川普上述關稅構想將如何落實仍不明朗，但他的顧問考慮實施全球關稅稅率最高達 20%。

輝立證券股票部交易主管增澤丈彥指出，「這是任何投資者都不得不進行避險的下跌趨勢」。他認為，若僅有短線投資人拋售，不會造成這麼大的跌幅，日本地方銀行等某種程度上的中期投資也面臨減倉或止損的壓力。

日股早盤開始，外資加速賣出日經平均指數期貨，據日本國內大型證券的交易員表示：「跟隨行情的 CTA(商品投資顧問) 等也被拋售」，引發其他投資者跟進的「踩踏」狀態，與中長期投資者的對沖交易形成連鎖反應。

半導體類股災情慘重，愛德萬測試狂瀉 7.65%，DISCO 暴跌 8.38%，東京威力科創重挫 6.57%，雷泰光電跌 5.6%，藤藤倉跌 5.1%。