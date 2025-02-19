亞洲股市消化川普關稅威脅 南韓股市漲至5個月高點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-19 13:30

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由於美國總統川普威脅要對關鍵產業加徵更多進口關稅，亞洲股市周三 (19 日) 多數下跌，但因科技股走強，南韓股市漲至 5 個月高點。

另一方面，中國市場持續受到人工智慧和更多政府支持的樂觀情緒提振，亞洲股市的整體跌幅受到限制。

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本周的焦點是聯準會的更多線索，以及一系列關鍵的採購經理人指數讀數。

周三盤中，日本日經 225 指數和東證股價指數分別下跌 0.4% 和 0.3%。香港恆生指數是亞洲表現最差的，跌幅高達 0.7%。

川普周二晚間威脅要對汽車、藥品和半導體進口徵收 25% 的關稅，其中汽車關稅最早可能在 4 月生效。

川普沒有具體說明對藥品和晶片徵收關稅的時間表，稱他希望給製造商更多時間來建立美國業務，這是美國總統利用關稅來促進美國利益的最新行動。

但市場的跌幅相對小於過去，反映出對川普關稅威脅的抵抗力。儘管美國總統在過去一個月對某些產業和國家徵收了更高的關稅，但他並未實施一些更嚴厲的關稅，這引發了一些希望，認為關稅威脅將更多地是一種談判策略。

南韓 KOSPI 指數是亞洲表現最好的，上漲 1.8% 至 5 個月高點。

在過去一周，KOSPI 指數一直處於上漲趨勢，受到政治狀況改善的希望提振，因為對被彈劾總統尹錫悅的審判接近尾聲。在尹錫悅去年 12 月試圖實施戒嚴法導致南韓市場暴跌後，KOSPI 指數也受益於持續的逢低買入。但現在它們似乎已經收復了所有最近的損失。