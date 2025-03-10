南韓股民「爆買A股」登上微博熱搜 2月交易額大增200%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-03-10 16:50

‌



南韓股民 2 月投資 A 股及港股的交易額達 7.82 億美元，月增長近 200%，創下 2022 年 8 月以來新高，且遠超過同期對歐洲和日本股市的投資規模，該消息一度登上微博熱搜。

DeepSeek 在 1 月橫空出世後，全球資金對中國 AI 科技股展開新的重估行情。南韓最大證券公司最新數據顯示，2 月 17 日至 28 日，南韓投資人淨買入規模排前十的海外股票中，中國股票佔據六檔，多為電動汽車、人工智慧、晶片等科技行業的龍頭企業。

‌



分析指出，除了中國科技行業憑藉技術創新，不斷取得突破，吸引資金投入，不少南韓投資者也看好中國兩會後的經濟刺激政策，以及對機器人、半導體、自動駕駛等科技行業的扶持力度。

2 月以來，全球主要市場中，韓國綜合指數漲幅僅有 2%，相較之下，恆生指數漲幅高達 19.81%，冠居全球；不少龍頭中概股的股價也相當強勢，其中阿里巴巴、快手的漲幅超過 50%，中芯國際、小米集團漲幅超過 40%，騰訊控股、比亞迪漲幅超過 30%。

隨著中國科技股表現強勁，在南韓交易所上市的中國指數 ETF 基金漲幅亮眼。截至 2 月底，南韓交易所上市的中國指數 ETF 基金共 44 檔，其中，漲幅最大的 ETF 基金近一個月收益率高達 62.8%，與美國指數 ETF 不到 10% 的收益率形成鮮明對比，這也進一步吸引南韓投資者對中國概念的關注。