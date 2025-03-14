〈全支付插旗韓國〉全聯拓會員生態圈 全支付將推這些新功能

鉅亨網記者王莞甯 韓國首爾 2025-03-14 09:00

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連鎖超市龍頭全聯透過與全球熱播韓劇魷魚遊戲合作，快速帶進龐大年輕會員群，全聯表示，今年預計維持展店 40-50 店的腳步，全年總店數上看 1300 家，同時，APP 將進行改版，增加大眾交通和更多生活繳費應用，看 APP 與消費者的互動，將是未來會員經營的重要關鍵。

在全聯積極通動下，旗下全支付繼 2024 年中歡慶會員數突破 500 萬，攜手唱跳天團 Energy 造勢，年底結合魷魚遊戲、跨年等活動推出一系列宣傳，用戶輪廓也逐漸年輕化，去年下半年外通路代理收付交易金額，也較上半年成長大幅 116%。

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全支付說明，除了開通日本、韓國跨境支付服務，今年將增加大眾交通和更多生活繳費應用功能，打造更完整的全聯會員生活圈。

首爾 Netflix 魷魚遊戲體驗館魷魚遊藝體驗館。(鉅亨網記者王莞甯攝)

日前全聯攜手跨國影音串流平台 Netflix 超人氣原創韓劇《魷魚遊戲第二季》打造「全聯經濟魷戲」檔期、「全聯魷戲中心」體驗館等一系列活動，成功創造社群聲量及話題，特別是影集上映當天門市「貨架魷戲」創下單日流量超過 3 萬人次遊玩，其中，新增會員又以 20-30 歲最多，占比超過 30%，全聯表示，此為品牌年輕、娛樂化跨出一大步。