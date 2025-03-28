美2月核心PCE超預期升溫、消費者支出回升有限 恐加劇經濟困境

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-03-28 20:38

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根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 周五 (28 日) 公布最新數據，美國消費者支出在 2 月出現小幅回升，但增幅仍低於預期。與此同時，核心通膨指標卻顯示出更為明顯的上升，讓市場對美國經濟成長放緩和高通膨的憂慮加劇，尤其在川普政府的關稅政策推動下。

具體來看，聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除能源和食品等價格的 2 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.8%，創去年 12 月以來新高，略高市場預期的 2.7%，比 1 月上修後前值 2.7% 微幅升溫；按月來看成長 0.4%，略高市場預期與 1 月前值的 0.3%，為去年 1 月以來新高。

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(圖：ZeroHedge)

另外，美國 2 月 PCE 年升 2.5%，符合市場預期，也與 1 月前值持平；按月來看成長 0.3%，符合市場預期且與前值持平。

美上月 PCE 年、月增速均符合市場預期。(圖：ZeroHedge)

值得注意的是，Fed 密切留意的「超級核心通膨指標」(剔除住房和能源的核心服務成本) 大幅反彈，年升至 3.3%，按月來看成長 0.4%。

2 月超級核心 PCE 再度加速成長。(圖：ZeroHedge)

服務成本是推動 PCE 經濟重新加速的主要因素，服務業對核心個人消費支出成長的貢獻率升至一年來新高，但這並非由關稅驅動。

服務成本是推動 PCE 經濟重新加速的主要因素。(圖：ZeroHedge)

消費支出放緩 儲蓄率進一步成長

報告還顯示，2 月的實質消費者支出僅成長 0.1%，這是自近四年來最大降幅後的輕微回升。經濟學家指出，1 月的消費下滑主要由於惡劣天氣影響。儘管消費者支出略有回升，但美國經濟的前景仍然不容樂觀。消費者對價格上漲的抵抗情緒依然強烈，並且更關注家庭財務狀況的惡化。

隨著價格上漲，2 月個人收入也隨之上漲，月增 0.8%，為 2024 年 1 月以來的最大增幅，超過個人支出 0.4% 的增幅。

美 2 月個人收入大幅成長。(圖：ZeroHedge)

Renaissance Macro 的首席經濟學家 Neil Dutta 指出：「最終，通膨的問題歸根結底是家庭預算的約束，這種情況正在惡化。」隨著價格壓力增大，消費者已開始減少消費，尤其是餐飲和服務類支出，儘管耐久財如汽車的需求有所回升。

此外，儘管美國消費者信心指數近期表現不佳，並顯示出消費者對未來經濟狀況的悲觀情緒，但仍有一些跡象顯示消費者儲蓄意願有所上升，儲蓄率達到自 6 月以來新高。這反映出消費者對財務狀況變得更加謹慎。

儲蓄率達到自 6 月以來新高 (圖：ZeroHedge)

川普關稅政策恐擴大通膨壓力

特朗普政府的關稅政策成為進一步擴大通膨壓力的主要因素之一。川普本月宣布對進口汽車徵收 25% 的關稅，而這項政策將於下周生效。經濟學家警告，這些關稅可能會在短期內推高物價，從而加劇通膨壓力。Fed 主席鮑爾也承認，通膨上升「部分是因為關稅」所致。

儘管 Fed 在上周的政策會議中選擇維持利率不變，但市場普遍預估，隨著經濟成長放緩和通膨壓力上升，Fed 可能最快在 6 月重新啟動降息循環。掉期交易員仍預估今年將有兩次 1 碼 (25 個基點) 降息，第一次降息將在 7 月。