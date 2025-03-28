蘋果和Meta將面臨歐盟輕微罰款 美歐貿易摩擦能否降溫？

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 23:10

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彭博周五 (28 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 和 Meta Platforms Inc.(META-US)可能會在下周末面臨歐盟根據「大型科技競爭法規」開出的罰款，而蘋果還可能面臨根據《數位市場法案》(DMA)所產生的定期罰款威脅。

據悉，相較於過去的反壟斷處罰，這兩家美國科技公司將面臨的罰款較為輕微。此舉被認為是歐盟在執行其數位規範的同時，避免激化與美國總統川普之間的貿易緊張。川普曾警告，若對美國科技公司施加「不成比例」的罰款，他將以重型關稅進行反擊。

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歐盟反壟斷主管黎貝拉 (Teresa Ribera) 近期表示，歐盟不會因為害怕報復而避免對矽谷企業採取行動。然而，川普預計會在下周推出一系列所謂的對等關稅，這些關稅旨在對抗非關稅壁壘，可能會涉及到科技規範。

蘋果可能面臨更大名譽風險

雖然根據《數位市場法案》即將對兩家公司開出的罰款不會太高，但蘋果可能面臨更大的名譽風險。據知情人士透露，蘋果的罰款可能會伴隨所謂的定期罰款。根據《數位市場法案》，歐盟有權對違規企業處以最高達全球年營收 10% 的罰款，並可徵收最多全球日均營業額 5% 的重複罰款，迫使企業遵守規定。

歐盟監管機構曾對蘋果採取過類似的反覆罰款措施。蘋果與荷蘭競爭監管機構因應用程式問題的長期爭議，曾被處以連續數周的罰款，最終總額達到 5,000 萬歐元。歐盟目前正在調查蘋果是否限制應用程式將連接引導到其他平台進行購買。去年，蘋果因類似問題被罰款 18 億歐元，但當時僅限於音樂串流應用程式。

Meta 可能因個資合併規範遭罰

與此同時，Meta 也可能會在下周根據《數位市場法案》遭罰，原因是其在 Instagram 和 Facebook 上提供的無廣告服務。監管機構懷疑 Meta 的規定強迫用戶同意將他們的個人數據合併，而這一行為受到法律的限制。

去年 11 月，Meta 因將 Facebook Marketplace 與社群平台捆綁在一起而被歐盟罰款 7.98 億歐元，這是 Meta 首次因歐盟反壟斷規範而被處罰。歐盟監管機構最近公開的完整決定中，曾考慮要求 Facebook 將 Marketplace 從其社交平台中完全分離。

截稿前，蘋果和 Meta 尚未對相關評論請求做出回應，歐盟委員會也拒絕發表評論。根據先前報導，兩家公司預計將面臨的罰款相對較輕。

歐盟的 DMA 和監管行動

《數位市場法案》主要針對享有所謂「守門人」地位的科技公司，旨在打擊這些公司可能的濫用市場主導地位的行為。