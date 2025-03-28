印度法院認定Google濫用市場主導地位 減少罰款但仍判定違法

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-28 19:29

‌



印度法院周五 (28 日) 支持印度競爭委員會 (CCI) 的裁定，認為 Google 在其應用程式商店的收費政策對開發者來說不公平且具有限制性，這對 Google 母公司 Alphabet Inc.(GOOGL-US) 來說是一次重大挫折。

2022 年 10 月，印度競爭委員會要求這家美國科技巨擘不要歧視使用第三方計費或支付處理服務的應用程式，並對 Google 處以 94 億印度盧比 (約合 1.1 億美元) 的罰款。此舉是因為 Google 在其 Play 商店上要求所有應用程式開發者都必須使用 Google 自家支付系統進行交易，這一做法被認為對其他開發者不公平。

‌



不過，印度國家公司法上訴法庭 (NCLAT) 將 Google 的罰款金額降至 22 億印度盧比，儘管如此，它仍然支持競爭委員會的指控，認為 Google 在安卓 (Android) 行動應用商店中濫用其市場主導地位。

這一裁決是 Google 在全球面臨的多起反壟斷挑戰中的最新一例。雖然此次罰款相比於歐盟反壟斷監管機構對 Google 開出的 43 億歐元罰款來說較為輕微，但仍對 Google 構成不小的挑戰。